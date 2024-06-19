Врач Никулина: завтраки из манной каши вредят поджелудочной железе

«Постоянное употребление манной каши на завтрак может привести к перенапряжению поджелудочной железы», - заявила Ирина Никулина в беседе с «МК в Мурманске».

Врач Никулина предупредила, что завтраки из манной каши вредят поджелудочной железе. Медик отметила, что такой продукт повышает гликемическую нагрузку на орган, и это способствует истощению железы, которой приходится работать на пределе возможностей.Врач добавила, что манная каша, съеденная на пустой желудок, вызывает резкое повышение уровня сахара в крови за счет своей насыщенности простыми углеводами. Поджелудочная железа в ответ начинает интенсивно производить инсулин, чтобы нормализовать баланс сахара. Такая нагрузка негативно сказывается на состоянии органа.Помимо манной каши, поджелудочной железе вредят и другие продукты с высоким гликемическим индексом, провоцирующие колебания глюкозы в крови. Например, это могут быть хлопья, выпечка или сладкие сырники, предупредила медик.В свою очередь, диетолог Алексей Кабанов высказался о том, что во время первого приема пищи из каш предпочтительны овсяная или гречневая длительного приготовления. Продолжая тему опасных продуктов для поджелудочной железы, он посоветовал не есть на завтрак мясные полуфабрикаты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как употреблять макароны с пользой для здоровья.

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