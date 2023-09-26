Врач Сычева: манка наименее полезна из каш из-за отсутствия клетчатки

«Манная каша является наименее полезной из-за почти полного отсутствия в ней клетчатки», - заявила специалистка в беседе с радио Sputnik.

«Из-за того, что в манной каше нет клетчатки, после ее употребления у нас быстрее поднимается уровень сахара в крови, чем после цельнозерновой каши, например гречневой», - предупредила эксперт.

Врач-терапевт Сычева назвала главный недостаток манной каши: она перенасыщена простыми углеводами. Медик констатировала, что манка наименее полезна из каш, и таковой ее делает почти полное отсутствие клетчатки.Сычева напомнила, что клетчатка обеспечивает организм витаминами группы B, формирует питательную кишечную микрофлору, полезную для роста хороших бактерий. Лишенная клетчатки манка обладает высоким гликемическим индексом, способствует росту жировой ткани, вызывает скачки сахара и инсулина в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких сочетаниях не рекомендует употреблять творог.

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