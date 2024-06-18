«Группа А — это мука из твердых сортов пшеницы. Если макароны иностранных производителей, то там может быть слово «дурум» или «дуро». Такие макароны — самые полезные, там высокое содержание клетчатки, витаминов, низкий гликемический индекс», - поделилась медик с « МК ».

«Стандартная порция макарон в готовом виде — 200–250 граммов, не больше. Нужно быть аккуратнее с калорийными жиросодержащими добавками (сыры и сливочные соусы) — не больше 40 граммов», - уточнила диетолог.

Диетолог Залетова рассказала, как употреблять макароны с пользой для здоровья. По словам специалиста, самыми полезными являются макароны из муки группы А.Залетова добавила, что после таких макарон не возникает резкого повышения уровня сахара и инсулина, человек долго ощущает сытость, не набирает вес. Кроме того, клетчатка в макаронах положительно влияет на работу— сердечно-сосудистой системы, способствует профилактике сахарного диабета.Залетова посоветовала употреблять полезные макароны с томатным соусом, в котором содержится много антиоксиданта ликопина, и любым выдержанным сыром типа пармезана. Сыром важно не злоупотреблять, используя не больше 40 граммов.Эксперт подчеркнула, что макаронными изделиями в целом важно не злоупотреблять.Залетова добавила, что макароны из муки группы Б (высшего сорта) содержат меньше клетчатки и других полезных веществ. Такие макаронные изделия уместны скорее по показателям здоровья – например, когда клетчатка бывает противопоказана, при гастроэнтерологических заболеваниях.Макароны из муки группы В лучше не есть совсем. Такой продукт – это практически одни рафинированные углеводы, и его употребление сопоставимо с поеданием чистого сахара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эксперты Роскачества назвали наиболее вредными макаронные изделия трех видов

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