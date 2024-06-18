Диетолог Залетова рассказала, как употреблять макароны с пользой для здоровья

157 Фото: https://unsplash.com/photos/pasta-dish-on-white-ceramic-bowl-gyt0s3wR1YM
макароны

Врач-диетолог Татьяна Залетова: макароны из муки группы В покупать и есть не стоит.

Диетолог Залетова рассказала, как употреблять макароны с пользой для здоровья. По словам специалиста, самыми полезными являются макароны из муки группы А.

«Группа А — это мука из твердых сортов пшеницы. Если макароны иностранных производителей, то там может быть слово «дурум» или «дуро». Такие макароны — самые полезные, там высокое содержание клетчатки, витаминов, низкий гликемический индекс», - поделилась медик с «МК».

Залетова добавила, что после таких макарон не возникает резкого повышения уровня сахара и инсулина, человек долго ощущает сытость, не набирает вес. Кроме того, клетчатка в макаронах положительно влияет на работу— сердечно-сосудистой системы, способствует профилактике сахарного диабета.

Залетова посоветовала употреблять полезные макароны с томатным соусом, в котором содержится много антиоксиданта ликопина, и любым выдержанным сыром типа пармезана. Сыром важно не злоупотреблять, используя не больше 40 граммов.

Эксперт подчеркнула, что макаронными изделиями в целом важно не злоупотреблять.

«Стандартная порция макарон в готовом виде — 200–250 граммов, не больше. Нужно быть аккуратнее с калорийными жиросодержащими добавками (сыры и сливочные соусы) — не больше 40 граммов», - уточнила диетолог.

Залетова добавила, что макароны из муки группы Б (высшего сорта) содержат меньше клетчатки и других полезных веществ. Такие макаронные изделия уместны скорее по показателям здоровья – например, когда клетчатка бывает противопоказана, при гастроэнтерологических заболеваниях.

Макароны из муки группы В лучше не есть совсем. Такой продукт – это практически одни рафинированные углеводы, и его употребление сопоставимо с поеданием чистого сахара.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эксперты Роскачества назвали наиболее вредными макаронные изделия трех видов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Залетова
Татьяна Залетова
ЗОЖ
врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Гинзбург: почему полезно есть макароны
Диетолог Мухина объяснила, почему опасно есть разогретые макароны
Диетолог Корсева объяснила, какие макароны полезнее
Теги : макароны, советы диетологов, Татьяна Залетова
Биолог Баранова: мытье мяса перед готовкой не очищает его от вредителей
Врач Степанова: ботулизм опасен способностью вызывать паралич дыхательных мышц
Врач Соломатина: колбасные изделия способствуют развитию рака. Какие особенно опасны?