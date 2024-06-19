Онколог Родимов: риск рака может повысить употребление ненатурального кофе
Онколог Сергей Родимов посоветовал россиянам пить свежемолотый, а не растворимый кофе.
Онколог Родимов обратил внимание на то, что риск рака для человека может повысить употребление ненатурального кофе. Таковым по мнению эксперта является растворимый кофе, который содержит в своем составе ароматизаторы и консерванты.
«Очень важно различать натуральный и ненатуральный кофе. Если перед вами стоит выбор, какой кофе пить, то лучше выбрать свежемолотый, свежеобжаренный», – заявил онколог в беседе с «ФедералПресс».
Сергей Родимов уточнил, что такой кофе является отличным источником антиоксидантов для организма. Антиоксиданты в кофе помогают защищать клетки от повреждений и воспалений, что в свою очередь может снижать риск развития определенных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.
В натуральном свежеобжаренном и свежемолотом кофе канцерогенных веществ нет, подчеркнул онколог. В то же время он указал на необходимость умеренного употребления кофе во избежание сердечно-сосудистых проблем.
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Сергей Родимов
ЗОЖ
онколог, онколог-проктолог, хирург
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