Врач Фесенко: ожирение негативно влияет на мозг, стимулируя в организме воспаление

«Воспалительные процессы, возникающие из-за ожирения, могут поражать структуры мозга, такие как гиппокамп, кора головного мозга, ствол головного мозга и миндалевидное тело», - предупредила врач в беседе с aif.ru

Врач Фесенко рассказала, что ожирение негативно влияет на головной мозг людей, играя роль пускового механизма ряда нарушений, ведущих к ухудшению его состояния. В частности, уточнила эксперт, при ожирении нарушается баланс кишечной микробиоты, в которой активнее размножаются патогенные бактерии. Медик напомнила, что состояние бактериальной флоры кишечника тесно связано с состоянием мозга, и патологические явления в ней ухудшают его функционирование.Также Эльвира Фесенко обратила внимание на то, что ожирение негативно влияет на мозг, стимулируя в организме воспаление.Фесенко напомнила, что именно воспаление часто лежит в основе таких неблагополучных возрастных явлений как деменция, когнитивное угасание. Сохранение здорового веса является одним из эффективных способов защититься от возникновения подобной нейродеградации, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пиво не уступает кондитерским изделиям в способности вызывать появление лишнего веса

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