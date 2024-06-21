Врач Малинникова назвала особенности ботулизма, отличающие его от отравления

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домашние консервы

Врач-инфекционист Елена Малинникова назвала отличительные от отравления симптомы ботулизма.

Врач Малинникова рассказала, как по возникшему недомоганию понять, что у человека не пищевое отравление, а ботулизм.

«У ботулизма есть специфические симптомы, по которым его можно отличить от обычного пищевого отравления», - сказала инфекционист в комментарии 360.ru.

Называя особенности, отличающие ботулизм от отравления, Малинникова констатировала, что заболевший человек будет страдать от негативных и тяжелых неврологических симптомов – крайне сильной утомляемости, головокружения, проблем со зрением, ходьбой. Токсины, провоцирующие развитие ботулизма, способны повреждать нервную ткань, способствуя возникновению неврологических нарушений.

«У заразившегося ботулизмом человека на фоне высокой температуры наблюдается также сухость во рту – некоторые пациенты начинают испытывать трудности с глотанием слюны. Все эти признаки говорят о том, что человек отравился ботулотоксином», - заявила врач-инфекционист.

Медик добавила, что перечисленные симптомы при ботулизме проявляются наряду с нарушениями, характерными для отравлений, в виде диареи, вздутия живота или рвоты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунолог Николай Крючков проинформировал: токсикоинфекция является более распространенным чем ботулизм заболеванием, возникающим из-за отравления токсинами в готовой еде.

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Елена Малинникова
Елена Малинникова
Здоровье
врач-инфекционист
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Теги : ботулизм, пищевое отравление, Елена Малинникова