Врач Малинникова назвала особенности ботулизма, отличающие его от отравления

«У ботулизма есть специфические симптомы, по которым его можно отличить от обычного пищевого отравления», - сказала инфекционист в комментарии 360.ru

«У заразившегося ботулизмом человека на фоне высокой температуры наблюдается также сухость во рту – некоторые пациенты начинают испытывать трудности с глотанием слюны. Все эти признаки говорят о том, что человек отравился ботулотоксином», - заявила врач-инфекционист.

Врач Малинникова рассказала, как по возникшему недомоганию понять, что у человека не пищевое отравление, а ботулизм.Называя особенности, отличающие ботулизм от отравления, Малинникова констатировала, что заболевший человек будет страдать от негативных и тяжелых неврологических симптомов – крайне сильной утомляемости, головокружения, проблем со зрением, ходьбой. Токсины, провоцирующие развитие ботулизма, способны повреждать нервную ткань, способствуя возникновению неврологических нарушений.Медик добавила, что перечисленные симптомы при ботулизме проявляются наряду с нарушениями, характерными для отравлений, в виде диареи, вздутия живота или рвоты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунолог Николай Крючков проинформировал: токсикоинфекция является более распространенным чем ботулизм заболеванием , возникающим из-за отравления токсинами в готовой еде.

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