Невролог Тархов назвал признаки опасной головной боли, с которой нужно обращаться к врачу

«Головную боль напряженного типа легко можно снять таблеткой. Но если головная боль беспокоит, несмотря на прием обезболивающего нестероидного противовоспалительного препарата (НПВС), – это тревожный звонок. Нужно обращаться к специалисту», - посоветовал медик.

«Если головная боль сопровождается угнетением сознания, то нужна экстренная медицинская помощь», - подчеркнул Тархов.

Подавляющее большинство жалоб на головную боль связаны с болью напряжения, которая возникает у людей в связи с нарушениями осанки и мышечными спазмами, недостатком физической активности или переутомлением.Но иногда головная боль – это нечто большее, чем просто реакция на сидячий образ жизни или многочасовую работу у компьютера, об этом невролог Тархов напомнил в беседе с порталом « Доктор Питер ».Дмитрий Тархов назвал признаки опасной головной боли, с которой нужно обращаться к врачу. Одним из таких проявлений является необычная стойкость болевых ощущений, плохо поддающихся привычным аптечным препаратам.Еще одним признаком опасной головной боли, он назвал её локализацию в одном участке или болевое ощущение только с одной стороны головы.Также к врачу необходимо обращаться, если головная боль возникает вместе с другими неблагополучными состояниями – тошнотой, рвотой, головокружением, сильной слабостью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на состоянии головного мозга крайне негативно сказывается имеющееся у человека ожирение.

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