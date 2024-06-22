Невролог Тархов назвал признаки опасной головной боли, с которой нужно обращаться к врачу
Невролог Дмитрий Тархов: один из тревожных сигналов – головная боль ощущается после приема обезболивающего.
Подавляющее большинство жалоб на головную боль связаны с болью напряжения, которая возникает у людей в связи с нарушениями осанки и мышечными спазмами, недостатком физической активности или переутомлением.
Но иногда головная боль – это нечто большее, чем просто реакция на сидячий образ жизни или многочасовую работу у компьютера, об этом невролог Тархов напомнил в беседе с порталом «Доктор Питер».
Дмитрий Тархов назвал признаки опасной головной боли, с которой нужно обращаться к врачу. Одним из таких проявлений является необычная стойкость болевых ощущений, плохо поддающихся привычным аптечным препаратам.
«Головную боль напряженного типа легко можно снять таблеткой. Но если головная боль беспокоит, несмотря на прием обезболивающего нестероидного противовоспалительного препарата (НПВС), – это тревожный звонок. Нужно обращаться к специалисту», - посоветовал медик.
Еще одним признаком опасной головной боли, он назвал её локализацию в одном участке или болевое ощущение только с одной стороны головы.
Также к врачу необходимо обращаться, если головная боль возникает вместе с другими неблагополучными состояниями – тошнотой, рвотой, головокружением, сильной слабостью.
«Если головная боль сопровождается угнетением сознания, то нужна экстренная медицинская помощь», - подчеркнул Тархов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на состоянии головного мозга крайне негативно сказывается имеющееся у человека ожирение.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Дмитрий Тархов
Здоровье
невролог, заведующий отделением НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
Оставить комментарий