Ученые назвали 2 продукта, которые помогают избавиться от тревожных расстройств, врач Алисова объяснила как кишечник влияет на психику

"Кишечник играет ключевую роль в поддержании психического здоровья благодаря сложному взаимодействию между центральной нервной системой и желудочно-кишечным трактом, называемому осью "кишечник-мозг". Эта связь подразумевает, что состояние кишечника может оказывать значительное влияние на психическое благополучие", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Роль микробиоты

Нейротрансмиттеры

"Примерно 90% серотонина, важного для настроения и эмоций, производится в кишечнике", - уточняет Алисова.

Воспалительные процессы

"Хроническое воспаление связано с развитием депрессии, тревожности и других психических расстройств. Воспалительные цитокины могут проникать через гематоэнцефалический барьер и изменять функцию мозга".

Гормоны стресса

Недавние исследования ученых выявили, чтоПоэтому сейчас лечение тревожных расстройств часто начинается с нормализации работы кишечника. Эти выводы были представлены на научной конференции в Москве.По словам клинического диетолога Анастасии Пеховой, последние научные исследования подтверждают, чтоЗаболевания желудочно-кишечного тракта часто связаны с сигналами центральной нервной системы, которые влияют на выработку ферментов и перистальтику кишечника.Психолог Татьяна Урывникова отмечает, что тревожные расстройства часто обнаруживаются у пациентов с функциональными желудочно-кишечными заболеваниями, такими как синдром раздраженного кишечника. Кишечные бактерии выделяют нейротрансмиттеры, которые влияют на мозг и его функции,Кишечник содержит триллионы микроорганизмов, известных как микробиота, которые играют важную роль в различных физиологических процессах, включая пищеварение и иммунную функцию. Нарушения в составе микробиоты могут повлиять на мозг и вызвать или усугубить психические расстройства.Микробиота кишечника производит нейротрансмиттеры, такие как серотонин, дофамин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), которые регулируют настроение, поведение и когнитивные функции.Плохое состояние кишечника может привести к воспалению, которое влияет на центральную нервную систему.Кишечник влияет на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (HPA-ось), которая регулирует реакцию на стресс. Дисфункция этой оси может привести к повышенному уровню гормонов стресса, таких как кортизол, что ухудшает психическое здоровье.Ранее МедикФорум писал о вреде лимонада летом.

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