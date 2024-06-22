Ученые назвали 2 продукта, которые помогают избавиться от тревожных расстройств, врач Алисова объяснила как кишечник влияет на психику
Согласно данным ВОЗ, свыше 300 миллионов человек по всему миру страдают от тревожных расстройств. После пандемии Covid-19 ситуация стала еще более острой, с увеличением числа случаев тревожности в 1,5 раза. Неофициальные данные указывают на то, что каждый третий человек проявляет симптомы тревожного расстройства.
Недавние исследования ученых выявили, что причиной тревожности может быть состояние кишечника. Поэтому сейчас лечение тревожных расстройств часто начинается с нормализации работы кишечника. Эти выводы были представлены на научной конференции в Москве.
По словам клинического диетолога Анастасии Пеховой, последние научные исследования подтверждают, что диеты, богатые клетчаткой и кисломолочными продуктами, положительно влияют на лечение депрессии и тревожных расстройств. Заболевания желудочно-кишечного тракта часто связаны с сигналами центральной нервной системы, которые влияют на выработку ферментов и перистальтику кишечника.
Психолог Татьяна Урывникова отмечает, что тревожные расстройства часто обнаруживаются у пациентов с функциональными желудочно-кишечными заболеваниями, такими как синдром раздраженного кишечника. Кишечные бактерии выделяют нейротрансмиттеры, которые влияют на мозг и его функции, сообщает «Московский комсомолец».
"Кишечник играет ключевую роль в поддержании психического здоровья благодаря сложному взаимодействию между центральной нервной системой и желудочно-кишечным трактом, называемому осью "кишечник-мозг". Эта связь подразумевает, что состояние кишечника может оказывать значительное влияние на психическое благополучие", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Роль микробиоты
Кишечник содержит триллионы микроорганизмов, известных как микробиота, которые играют важную роль в различных физиологических процессах, включая пищеварение и иммунную функцию. Нарушения в составе микробиоты могут повлиять на мозг и вызвать или усугубить психические расстройства.
Нейротрансмиттеры
Микробиота кишечника производит нейротрансмиттеры, такие как серотонин, дофамин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), которые регулируют настроение, поведение и когнитивные функции.
"Примерно 90% серотонина, важного для настроения и эмоций, производится в кишечнике", - уточняет Алисова.
Воспалительные процессы
Плохое состояние кишечника может привести к воспалению, которое влияет на центральную нервную систему.
"Хроническое воспаление связано с развитием депрессии, тревожности и других психических расстройств. Воспалительные цитокины могут проникать через гематоэнцефалический барьер и изменять функцию мозга".
Гормоны стресса
Кишечник влияет на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (HPA-ось), которая регулирует реакцию на стресс. Дисфункция этой оси может привести к повышенному уровню гормонов стресса, таких как кортизол, что ухудшает психическое здоровье.
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