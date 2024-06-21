«Нормы не существует». Диетолог Кабанов назвал лимонады самой вредной сладостью летом

«Лимонады – наиболее вредная летняя сладость. Содержание сахара в одной баночке (330 миллилитров) перекрывает суточную норму потребления сахара взрослым человеком», - предупредил Кабанов в комментарии « Ленте.ру ».

«Мороженое слишком сладкий продукт, который тоже перекрывает все мыслимые нормы по сахару. Кроме того, содержит слишком много насыщенных жиров из молочной продукции», - предостерег специалист.

Диетолог Кабанов отметил, что разнообразные лимонады входят в число самых востребованных охлаждающих видов сладкого летом. Эксперт констатировал, что именно такие газированные напитки являются самой вредной сладостью в летний период.Медик пояснил, что опасность лимонадов обуславливается чрезвычайно высоким содержанием в них сахара. Его дозировка в подобных напитках может значительно превосходить количество сахара в «твердых» десертах. К тому же в жидком виде и дополненный газацией, сахар из лимонадов усваивается практически моментально, провоцируя колебания уровня глюкозы в крови и интенсивное выделение инсулина – провокатора повышенного жироотложения.Диетолог подчеркнул, что в отношении сладкой газировки не существует полезной нормы употребления – она вредна в любом количестве. Сочетание большого количества сахара и газа негативно влияет на здоровье ЖКТ, ухудшает состояние слизистой оболочки пищеварительного тракта, способствует перегрузке и воспалению поджелудочной железы.Также Кабанов посоветовал не увлекаться летом мороженым.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими видами рака чаще заболевают люди , употребляющие алкоголь.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.