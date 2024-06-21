«Нормы не существует». Диетолог Кабанов назвал лимонады самой вредной сладостью летом
Диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие популярные летом сладости наиболее вредны для организма.
Диетолог Кабанов отметил, что разнообразные лимонады входят в число самых востребованных охлаждающих видов сладкого летом. Эксперт констатировал, что именно такие газированные напитки являются самой вредной сладостью в летний период.
Медик пояснил, что опасность лимонадов обуславливается чрезвычайно высоким содержанием в них сахара. Его дозировка в подобных напитках может значительно превосходить количество сахара в «твердых» десертах. К тому же в жидком виде и дополненный газацией, сахар из лимонадов усваивается практически моментально, провоцируя колебания уровня глюкозы в крови и интенсивное выделение инсулина – провокатора повышенного жироотложения.
«Лимонады – наиболее вредная летняя сладость. Содержание сахара в одной баночке (330 миллилитров) перекрывает суточную норму потребления сахара взрослым человеком», - предупредил Кабанов в комментарии «Ленте.ру».
Диетолог подчеркнул, что в отношении сладкой газировки не существует полезной нормы употребления – она вредна в любом количестве. Сочетание большого количества сахара и газа негативно влияет на здоровье ЖКТ, ухудшает состояние слизистой оболочки пищеварительного тракта, способствует перегрузке и воспалению поджелудочной железы.
Также Кабанов посоветовал не увлекаться летом мороженым.
«Мороженое слишком сладкий продукт, который тоже перекрывает все мыслимые нормы по сахару. Кроме того, содержит слишком много насыщенных жиров из молочной продукции», - предостерег специалист.
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Алексей Кабанов
ЗОЖ
диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»
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