«Когда у вас развиваются симптомы после пищевой погрешности, можно посчитать. Съел, а примерно через 5-6 часов реакция — это, скорее всего, стафилококк или его токсины, или еще одна бактерия. Если через 12-18 часов, то это как раз типично для вируса», - поделился Александр Мясников.

«В любом случае, какой бы возбудитель ни вызывал отравление, в первую очередь надо бороться с обезвоживанием. Особенно актуально это для детей — они обезвоживаются фактически мгновенно», - констатировал врач.

Врач Мясников объяснил разницу симптомов отравления, вызываемого бактериями и вирусами. По словам специалиста, при бактериальном поражении организма симптомы отравления возникают значительно быстрее.Симптомами пищевого отравления являются боли в животе, вздутие, тошнота и рвота, нарушения стула, диарея, обезвоживание, падение давления, слабость.Мясников добавил, что среди вирусов подобные симптомы могут вызывать ротавирус, норовирус, аденовирус, астровирус. Он отметил, что если пищевое отравление возникает в связи с вирусным инфицированием, его не нужно лечить антибиотиками – в отношении патологий вирусной природы эти лекарства бесполезны.Что касается бактериальных инфекций, решение о приеме антибиотиков должен принимать только врач. Их самостоятельное использование может серьезно ухудшить состояние человека (например, вызвав разрушение бактерий и распространение их токсинов по организму).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что спутать с кишечной инфекцией можно такое опасное заболевание как холера

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.