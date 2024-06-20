Терапевт Грант: при пищевом отравлении нужно восполнять жидкость и есть что-то легкое
Терапевт Дональд Грант поделился советами, которые помогают при пищевом отравлении, их опубликовало издание Daily Mirror.
Пищевое отравление летом – одна из частых проблем. Терапевт Грант рассказал, что его симптомами становятся многообразные недомогания, которые сопровождаются нарушениями в работе ЖКТ.
- Спазмы в желудке;
- Нарушение стула, диарея;
- Вздутие;
- Рвота;
- Высокая температура, лихорадка.
Терапевт подчеркнул, что при пищевом отравлении нужно обязательно восполнять жидкость в организме.
«Самое главное в таком состоянии — это пить много жидкости. В нее можно добавлять немного соли, рассола. Также можно пить минеральную воду, чтобы помочь организму восполнить уровень электролитов».
Жертвам пищевого отравления терапевт посоветовал также правильно питаться. Не следует употреблять жирную и тяжелую пищу, целесообразнее есть что-то легкое в виде риса, бананов, тостов.
Врач назвал важным при отравлении соблюдать режим изоляции, чтобы не допустить возможного распространения инфекции. По словам Гранта, даже после исчезновения его симптомов лучше находиться дома, не посещая общественных мест, еще в течение 48 часов.
«Как правило, симптомы пищевого отравления сохраняются в течение двух-трех дней. Если они кажутся необычайнотяжелыми, ухудшаются или долго не проходят, следует обратиться к врачу», - поделился рекомендацией эксперт.
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