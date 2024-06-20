Терапевт Грант: при пищевом отравлении нужно восполнять жидкость и есть что-то легкое

Спазмы в желудке;

Нарушение стула, диарея;

Вздутие;

Рвота;

Высокая температура, лихорадка.

«Самое главное в таком состоянии — это пить много жидкости. В нее можно добавлять немного соли, рассола. Также можно пить минеральную воду, чтобы помочь организму восполнить уровень электролитов».

«Как правило, симптомы пищевого отравления сохраняются в течение двух-трех дней. Если они кажутся необычайнотяжелыми, ухудшаются или долго не проходят, следует обратиться к врачу», - поделился рекомендацией эксперт.

Пищевое отравление летом – одна из частых проблем. Терапевт Грант рассказал, что его симптомами становятся многообразные недомогания, которые сопровождаются нарушениями в работе ЖКТ.Грант обратил внимание, что организм в такой момент может потерять слишком много жидкости и вместе с ней электролитов. В результате может снизиться артериальное давление и возникают слабость, головокружение, невозможность стоять на ногах, дурнота.Терапевт подчеркнул , что при пищевом отравлении нужно обязательно восполнять жидкость в организме.Жертвам пищевого отравления терапевт посоветовал также правильно питаться. Не следует употреблять жирную и тяжелую пищу, целесообразнее есть что-то легкое в виде риса, бананов, тостов.Врач назвал важным при отравлении соблюдать режим изоляции, чтобы не допустить возможного распространения инфекции. По словам Гранта, даже после исчезновения его симптомов лучше находиться дома, не посещая общественных мест, еще в течение 48 часов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников назвал россиянам способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма

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