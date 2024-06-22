Врач Поздняков: холеру можно спутать с кишечной инфекцией

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Врач-инфекционист Андрей Поздняков: симптомы холеры могут напоминать кишечную инфекцию – в этом заключается её особая опасность.

Врач Поздняков констатировал, что холеру можно спутать с кишечной инфекцией из-за схожести внешних признаков.

«Холеру можно спутать с другими кишечными инфекциями: вирусные диареи, сальмонеллез, любые другие бактериальные инфекции, они тоже обладают схожей симптоматикой: рвота, жидкий стул, повышение температуры», - уточнил Поздняков в комментарии РИА Новости.

Медик добавил, что холера – более опасное для организма заболевание из-за своих тяжелых последствий. Ухудшение самочувствия в её случае усиливается значительно быстрее, в связи с чем возникает риск летального исхода.

По словам Позднякова, самая большая опасность холеры заключается в развитии сильнейшего обезвоживания. Дефицит жидкости в организме заболевшего человека может быть столь значительным, что развивается шок, ведущий к гибели. Далеко не все кишечные инфекции отличаются настолько интенсивной потерей жидкости и электролитов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-инфекционист Елена Мескина назвала в интервью один из самых простых способов уберечься от заболевания холеры.

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Андрей Поздняков
Андрей Поздняков
Здоровье
врач-инфекционист, главный врач «ИНВИТРО-Сибирь», кандидат медицинских наук
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Теги : холера, пищевое отравление, Андрей Поздняков