Гинеколог Коссовская: какие кровотечения у женщин могут указывать на рак

«Объем нормальной кровопотери при месячных не должен превышать всего 30 — 40 миллилитров. Если больше — это прямое указание на наличие какой-то серьезной проблемы», - поделилась Коссовская с « Пятым каналом ».

«Если это профузные алые кровянистые выделения, когда прокладка наполняется за полчаса-час, нужно вызывать скорую и останавливать кровотечение».

Гинеколог Коссовская рассказала, какие кровотечения у женщин должны настораживать и восприниматься как серьезный повод посетить врача. Специалист отметила, что сделать это следует, если менструации оказываются обильными, требующими большого количества прокладок.Медик посоветовала обязательно обратиться за обследованием, если менструации становятся более интенсивными и длятся дольше обычного, а периоды между ними – увеличиваются.Кроме того, записаться на прием к гинекологу нужно, если возникают межменструальные выделения.Анна Коссовская добавила, что дисфункциональные кровотечения, возникающие «не по графику», в разном возрасте могут оказаться симптомом разных заболеваний. Например, в подростковом возрасте они сигнализируют о дисфункции яичников. У женщин репродуктивного возраста – о доброкачественных образованиях, кистах, полипах, патологии эндометрия.Одним из самых неблагополучных явлений врач назвала кровотечения, возникающие у женщин, уже переживших менопаузу. Подобное «возвращение месяных» в постменопуазе может указывать на рак, подчеркнула эксперт.Также гинеколог уточнила, когда при возникшем кровотечении следует вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какой головной болью нужно обязательно обращаться к врачу

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.