Гинеколог Коссовская: какие кровотечения у женщин могут указывать на рак
Акушер-гинеколог Анна Коссовская: любые кровотечения у женщин, отличающиеся от обычных месячных, могут оказаться симптомом опасной патологии.
Гинеколог Коссовская рассказала, какие кровотечения у женщин должны настораживать и восприниматься как серьезный повод посетить врача. Специалист отметила, что сделать это следует, если менструации оказываются обильными, требующими большого количества прокладок.
«Объем нормальной кровопотери при месячных не должен превышать всего 30 — 40 миллилитров. Если больше — это прямое указание на наличие какой-то серьезной проблемы», - поделилась Коссовская с «Пятым каналом».
Медик посоветовала обязательно обратиться за обследованием, если менструации становятся более интенсивными и длятся дольше обычного, а периоды между ними – увеличиваются.
Кроме того, записаться на прием к гинекологу нужно, если возникают межменструальные выделения.
Анна Коссовская добавила, что дисфункциональные кровотечения, возникающие «не по графику», в разном возрасте могут оказаться симптомом разных заболеваний. Например, в подростковом возрасте они сигнализируют о дисфункции яичников. У женщин репродуктивного возраста – о доброкачественных образованиях, кистах, полипах, патологии эндометрия.
Одним из самых неблагополучных явлений врач назвала кровотечения, возникающие у женщин, уже переживших менопаузу. Подобное «возвращение месяных» в постменопуазе может указывать на рак, подчеркнула эксперт.
Также гинеколог уточнила, когда при возникшем кровотечении следует вызвать скорую помощь.
«Если это профузные алые кровянистые выделения, когда прокладка наполняется за полчаса-час, нужно вызывать скорую и останавливать кровотечение».
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Анна Коссовская
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врач акушер-гинеколог
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