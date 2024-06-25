Врач Мясников: назначенные человеку статины снижают его риск нескольких видов рака

«Статины снижают риски рака почек, печени и легких. Они официально находятся в химиопрофилактике онкологии», - констатировал специалист.

«Мы боимся побочных явлений, но это бывает у одного на сотню. Если вы принимаете их без побочных явлений, то пейте: хуже они вам точно не сделают», - резюмировал доктор.

Доктор Мясников рассказал россиянам, что лекарства, которые обычно принимают пациенты с повышенным уровнем холестерина – статины – также известны в медицине как препараты, противостоящие появлению рака. По словам известного медика, статины обладают противовоспалительным действием и способны снижать риск сразу нескольких видов ракаТакже, добавил он, благодаря приему статинов уменьшается вероятность появления остеопороза – патологии, которая характеризуется повышенной хрупкостью и ломкостью костей.Александр Мясников подчеркнул, что назначенные врачом человеку статины нужно обязательно принимать. Нередко пациенты опасаются такого приема, ссылаясь на возможные побочные эффекты этих препаратов. Врач заявил, что бояться их не следует.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обычные подсолнечные семечки эффективно улучшают нейронные связи в головном мозге и когнитивные функции.

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