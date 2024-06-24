Доктор Малышева: семечки улучшают нейронные связи в мозге и укрепляют память
Елена Малышева: употреблять семечки подсолнечника очень полезно для улучшения функционирования головного мозга.
Доктор Малышева обратила внимание на существенную пользу семечек для состояния центральной нервной системы. Медик и телеведущая констатировала, что семечки можно считать «пищей для мозга» – благодаря их употреблению улучшаются процессы формирования нейронных связей в мозге. Обилие таких связей между мозговыми клетками способствует их более интенсивному взаимодействию, повышению качества мыслительных процессов и функции запоминания.
«В этом продукте содержится много витамина В1, который помогает формированию нейронных связей. Для мозга семечки – пища в прямом смысле этого слова: их употребление обеспечивают связи между нервными клетками, а связи – это память, наша способность к обучению», - объяснила Елена Малышева.
Её коллега, иммунолог Андрей Продеус добавил, что витамин В1 (тиамин) является главным витамином, ответственным за высоту человеческого интеллекта. При участии витамина В1 образуется ацетилхолин, позволяющий одним клеткам связываться с другими. Будучи богатым источником тиамина, семечки подсолнечника эффективно обеспечивают поддержку мозговой деятельности.
Врачи назвали заблуждением мнение о том, что семечки могут оказаться причиной воспаления аппендицита. Они посоветовали употреблять в пищу качественные крупные семечки без посторонних запахов и хранить их в холодильнике.
Следует помнить, что семечки, приобретаемые в магазине, часто содержат соль и дополнительные приправы. Употребление такого продукта может негативно сказываться на состоянии сосудистой ткани, в конечном итоге – на здоровье сердца. Семечки без соли могут дать организму (помимо витамина В1) витамин Е, магний, белок, полиненасыщенные жиры, которые снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП) и вместе с этим риски гипертонии, сердечного приступа и инсульта.
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Елена Малышева
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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