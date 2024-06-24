Доктор Малышева: семечки улучшают нейронные связи в мозге и укрепляют память

«В этом продукте содержится много витамина В1, который помогает формированию нейронных связей. Для мозга семечки – пища в прямом смысле этого слова: их употребление обеспечивают связи между нервными клетками, а связи – это память, наша способность к обучению», - объяснила Елена Малышева.

Доктор Малышева обратила внимание на существенную пользу семечек для состояния центральной нервной системы. Медик и телеведущая констатировала, что семечки можно считать «пищей для мозга» – благодаря их употреблению улучшаются процессы формирования нейронных связей в мозге. Обилие таких связей между мозговыми клетками способствует их более интенсивному взаимодействию, повышению качества мыслительных процессов и функции запоминания.Её коллега, иммунолог Андрей Продеус добавил, что витамин В1 (тиамин) является главным витамином, ответственным за высоту человеческого интеллекта. При участии витамина В1 образуется ацетилхолин, позволяющий одним клеткам связываться с другими. Будучи богатым источником тиамина, семечки подсолнечника эффективно обеспечивают поддержку мозговой деятельности.Врачи назвали заблуждением мнение о том, что семечки могут оказаться причиной воспаления аппендицита. Они посоветовали употреблять в пищу качественные крупные семечки без посторонних запахов и хранить их в холодильнике.Следует помнить, что семечки, приобретаемые в магазине, часто содержат соль и дополнительные приправы. Употребление такого продукта может негативно сказываться на состоянии сосудистой ткани, в конечном итоге – на здоровье сердца. Семечки без соли могут дать организму (помимо витамина В1) витамин Е, магний, белок, полиненасыщенные жиры, которые снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП) и вместе с этим риски гипертонии, сердечного приступа и инсульта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на здоровье плохо влияет и избыток, и недостаток жиров

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.