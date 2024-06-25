Врач Шмелева: запах пота может «говорить» о диабете и болезнях щитовидной железы

«Причиной изменения запаха и количества пота могут быть и нарушения в организме. На запах пота может влиять сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, заболевания почек, синдром поликистозных яичников, дефицит витамина D и другие различные заболевания», - поделилась Яна Шмелева с Общественной службой новостей.

Врач Шмелева сообщила о существовании диагнозов, с которыми связано ухудшение запаха тела. Медик отметила, что запах пота может «говорить» о диабете и болезнях щитовидной железы, а также о других патологиях.Терапевт добавила, что не стоит игнорировать внезапные изменения в состоянии тела, и если пот начинает неприятно пахнуть резко и неожиданно, следует обратиться к врачу, обсудить с ним это. Специалист может назначить ряд анализов, чтобы выявить возможную проблему. По мнению Шмелевой, в таком случае следует сдать общий анализ крови и анализ крови на C-реактивный белок, проверить уровень ТТГ, уровень сахара в крови, пройти УЗИ брюшной полости.Врач подчеркнула, что в норме пот не имеет неприятного запаха. Помимо каких-то нарушений в работе организма и гормональных колебаний, его могут сделать резким пренебрежение гигиеной и недостаточно частая смена белья и одежды, злоупотребление солью, острой пищей и специями, кофеином, алкоголем, а также стресс и волнение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди старше 35 лет в большей степени рискуют заболеть диабетом 2 типа

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.