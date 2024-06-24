Врач Атаманова: люди старше 35 лет в большей степени рискуют заболеть диабетом 2 типа

«Скрининг на сахарный диабет второго типа следует проходить людям из трех групп. Тем, кто имеет индекс массы тела больше 25, женщинам с гестационным сахарным диабетом в анамнезе и всем, кто старше 35 лет», - рассказала врач-эндокринолог « Газете.Ru ».

Врач Атаманова констатировала, что некоторые люди в большей степени рискуют заболеть диабетом 2 типа, и потому должны проходить периодические проверки (скрининг) на наличие маркеров заболевания. В отношении диабета таким маркером, прежде всего, является уровень сахара в крови натощак, а также после еды.Атаманова предупредила, что возраст является одним из факторов, увеличивающих вероятность опасного заболевания. Люди старше 35 лет в большей степени рискуют заболеть диабетом 2 типа, подчеркнула она.Помимо этого Юлия Атаманова посоветовала проверять кровь на содержание сахара людям, имеющим родителей-диабетиков, а также людям с гипертонией (давление больше 130/80) и другими сердечно-сосудистыми хроническими патологиями. Граждане, ведущие малоподвижный образ жизни и женщины с синдромом поликистозных яичников тоже рискуют заполучить диабет 2 типа, добавила врач.Медик уточнила, что ключевой причиной развития сахарного диабета является ожирение, способствующее развитию инсулинорезистентности (потеря чувствительности клеток организма к гормону инсулину). Инсулинорезистентность ведет к истощению поджелудочной железы, ответственной за поддержание нормального уровня сахара в крови. В результате он становится хронически повышенным и развивается гипергликемия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Екатерина Зобова назвала нежелательным полный отказ от сахара

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