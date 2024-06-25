Врач Габдулхакова рассказала о продуктах, которые снижают риск рака на 10-20%, онколог Воробьев призвал делать скрининги и избегать канцерогенов

"Профилактика рака включает в себя множество подходов и методов, которые могут помочь снизить риск развития онкологических заболеваний", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Отказ от курения и ограничение потребления алкоголя

"Умеренное употребление алкоголя или полный отказ от него также снижают риск различных видов рака, включая рак печени, груди и пищевода".

Поддержание здорового веса и физическая активность

"Регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровый вес и снижает риск развития рака".

Регулярные медицинские обследования и скрининги

"Прохождение регулярных медицинских осмотров и скрининговых тестов, таких как маммография, колоноскопия и ПАП-тесты, позволяет выявить рак на ранней стадии, когда он более поддается лечению".

Вакцинация

Избегание канцерогенов

"Избегание контакта с канцерогенными веществами, такими как асбест, бензол и некоторые химические вещества на рабочем месте, может снизить риск рака".

Управление стрессом и здоровый образ жизни

Ограничение воздействия радиации

По её словам, многие случаи онкологических заболеваний связаны с образом жизни, включая курение, употребление алкоголя, недостаток фруктов и овощей в рационе, избыточный вес и малоподвижный образ жизни. Все эти факторы могут увеличивать риск появления злокачественных опухолей.Переход на более здоровое питание может смягчить негативные последствия вредных привычек. Габдулхакова рекомендует включить в ежедневный рацион такие продукты, какОсобое внимание диетолог уделяет зеленому чаю, который содержит полезные соединения, замедляющие развитие и распространение опухолей. Она советует выбирать листовой чай, а не пакетированный.Габдулхакова также отметила, что правильное питание не только снижает риск рака, но и поддерживает физическую форму и здоровье при уже имеющемся заболевании. Рацион, богатый полезными продуктами, способствует укреплению иммунной системы, повышению физической силы и уменьшению воспалительных процессов, какКурение является ведущей причиной рака легких, рта, горла и других видов рака.Избыточный вес и ожирение связаны с повышенным риском рака, включая рак груди, простаты, кишечника и поджелудочной железы.Вакцины против вирусов, связанных с раком, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ) и гепатит B, могут предотвратить заражение и, соответственно, снизить риск развития рака шейки матки и печени.Хронический стресс и плохие привычки, такие как недостаток сна и малоподвижный образ жизни, могут ослаблять иммунную систему и способствовать развитию рака. Управление стрессом, полноценный сон и здоровый образ жизни в целом способствуют снижению риска.Избегание ненужного медицинского облучения и защита от радиации на рабочих местах снижают риск рака, вызванного радиацией.Ранее МедикФорум писал о норме употребления сахара.

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