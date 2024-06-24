Эндокринолог Зобова посоветовала не отказываться от сахара и назвала его норму

«По нормам, установленным ВОЗ, потребление сахара должно быть на уровне менее 5 — 10% от общего рациона. Взрослые должны употреблять не более 30 граммов свободного сахара в день (учитывая и тот сахар, который добавляют в готовые продукты производители). Детям до 4 лет рекомендуется избегать подслащенных сахаром напитков и продуктов с добавлением сахара. Дети от 4 до 6 лет должны получать не более 19 граммов свободного сахара в день, от 7 до 10 лет — не более 24 граммов».

«При гипогликемии или резком снижении глюкозы в крови, ниже 3,9 ммоль/л единственным лечением является принятие сахара, меда или варенья количеством 15 — 20 граммов. Но такое состояние возникает только у человека с диагнозом «сахарный диабет», получающего лечение сахароснижающими препаратами или инсулином».

Эндокринолог Зобова напомнила, что регулярное избыточное употребление сахара способствует развитию кариеса, ожирения, сердечно-сосудистых осложнений, повышенной усталости и раздражительности. Говоря о связи поедаемого сахара и диабета, медик отметила, что диабет второго типа не возникает непосредственно из-за сладкого. Но сахаросодержащие продукты наряду с жирной пищей и алкоголем способствуют появлению ожирения, провоцирующего гормональные нарушения, которые ведут к диабету.В то же время врач-эндокринолог обратила внимание на то, что полного исключения из рациона сахар не требует. Зобова посоветовала не отказываться от сахара, поскольку тотальный отказ может вызвать стресс и негативно повлиять на пищевое поведение. Специалист подчеркнула, что от ограниченного количества сахара в рационе ничего страшного с человеком не случится. Если съесть за день одно-два печенья или полоску шоколада, физическое здоровье никак не пострадает, но при этом человек испытает приятные эмоции от вкусной и притягательной для него еды. Вдобавок такой подход формирует более спокойное отношение к сладким продуктам.Екатерина Зобова в интервью изданию «МОЁ!». назвала норму сахара, который можно съесть за день без вреда для здоровья.Использовать сахарозаменители врач посоветовала как можно реже.Зобова предупредила, что большие дозы сахара могут содержать в себе продукты, не относящиеся к кондитерским изделиям. Например, его много в овощных консервах, готовых соусах и заправках, некоторых йогуртах и других молочных продуктах, колбасных изделиях, хлебной выпечке. Врач констатировала, что питаться следует так, чтобы избегать резких перепадов уровня глюкозы в крови, которые часто происходят после еды с присутствием сахара. Важно не допускать больших пауз между приемами пищи, питаться регулярно и сбалансированно. Также нужно употреблять сложные углеводы в виде круп, макарон твердых сортов, цельнозернового хлеба в умеренном количестве.Эндокринолог Зобова уточнила, когда сахар может быть «лекарством».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие популярные летом сладости являются наиболее вредными для организма

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