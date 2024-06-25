Гастроэнтеролог Евстигнеева: любители шашлыка быстро стареют, нутрициолог Строков призвал не демонизировать продукт
Поклонники шашлыка могут стареть быстрее и сталкиваться с риском развития рака, предупредили гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева и онколог Марина Шорина. В программе «Страна советов» на Пятом канале врачи рассказали россиянам о скрытых опасностях этого популярного блюда.
Евстигнеева пояснила, что в поджаренной корочке шашлыка содержится особый белок, который при регулярном употреблении может ускорить процесс старения. Эти белки накапливаются в организме, вызывая хроническое воспаление и способствуя преждевременному старению.
Шорина подчеркнула, что увлечение шашлыком повышает риск рака из-за присутствия канцерогенов в подгоревшем мясе. Эти вещества негативно влияют на метаболизм и общее состояние организма. Канцерогены оседают в легких и попадают на слизистые оболочки желудка и кишечника, где могут вмешиваться в структуру ДНК и вызывать неконтролируемое деление клеток.
Эти мутировавшие клетки могут стать злокачественными. Однако врачи отметили, что шашлык представляет угрозу при частом употреблении.
"Важно не демонизировать отдельные продукты по нескольким причинам. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Исключение целых групп продуктов может привести к дефициту важных питательных веществ. Демонизация продуктов часто основывается на преувеличениях или неполных данных. Научные исследования о влиянии определенных продуктов на здоровье продолжаются, и новые открытия могут изменить существующие представления", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Излишняя категоричность в питании может приводить к стрессу и расстройствам пищевого поведения. Важно подходить к питанию гибко и учитывать личные особенности и предпочтения, добавляет Строков.
многие продукты могут быть вредны только при чрезмерном употреблении. Например, сахар и жиры необходимы организму, но в умеренных количествах. Полное исключение таких продуктов может быть не только ненужным, но и вредным.
И наконец, культурные и социальные аспекты питания тоже важны. Еда — это не только источник энергии, но и часть культуры и традиций, способ наслаждения жизнью и общения с близкими.
Разумный и научно обоснованный подход к питанию предполагает умеренность и баланс, а не категорическое исключение отдельных продуктов.
"Шашлык, приготовленный и употребляемый в умеренных количествах, может приносить определённую пользу для здоровья. Шашлык, особенно из нежирного мяса, является отличным источником белка, который необходим для восстановления и роста мышечной ткани. Белки также участвуют в производстве ферментов и гормонов", - говорит Строков.
Нутрициолог Строков рассказала, как максимально воспользоваться пользой шашлыка и минимизировать возможные риски:
- Выбирать нежирные сорта мяса, такие как курица, индейка или рыба.
- Мариновать мясо в натуральных специях и травах.
- Избегать чрезмерного обжаривания и подгорания, чтобы минимизировать образование канцерогенов.
- Употреблять шашлык в умеренных количествах и сочетать его с овощами и зеленью.
Ранее МедикФорум писал о норме сахара.
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