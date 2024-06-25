Гастроэнтеролог Евстигнеева: любители шашлыка быстро стареют, нутрициолог Строков призвал не демонизировать продукт

"Важно не демонизировать отдельные продукты по нескольким причинам. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Исключение целых групп продуктов может привести к дефициту важных питательных веществ. Демонизация продуктов часто основывается на преувеличениях или неполных данных. Научные исследования о влиянии определенных продуктов на здоровье продолжаются, и новые открытия могут изменить существующие представления", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Шашлык, приготовленный и употребляемый в умеренных количествах, может приносить определённую пользу для здоровья. Шашлык, особенно из нежирного мяса, является отличным источником белка, который необходим для восстановления и роста мышечной ткани. Белки также участвуют в производстве ферментов и гормонов", - говорит Строков.

Выбирать нежирные сорта мяса, такие как курица, индейка или рыба.

Мариновать мясо в натуральных специях и травах.

Избегать чрезмерного обжаривания и подгорания, чтобы минимизировать образование канцерогенов.

Употреблять шашлык в умеренных количествах и сочетать его с овощами и зеленью.

Евстигнеева пояснила, что в поджаренной корочке шашлыка содержится особый белок, который при регулярном употреблении может ускорить процесс старения. Эти белки накапливаются в организме, вызывая хроническое воспаление и способствуя преждевременному старению.Шорина подчеркнула, что увлечение шашлыком повышает риск рака из-за присутствия канцерогенов в подгоревшем мясе. Эти вещества негативно влияют на метаболизм и общее состояние организма. Канцерогены оседают в легких и попадают на слизистые оболочки желудка и кишечника, где могут вмешиваться в структуру ДНК и вызывать неконтролируемое деление клеток.Эти мутировавшие клетки могут стать злокачественными. Однако врачи отметили, что шашлык представляет угрозу при частом употреблении.Излишняя категоричность в питании может приводить к стрессу и расстройствам пищевого поведения. Важно подходить к питанию гибко и учитывать личные особенности и предпочтения,многие продукты могут быть вредны только при чрезмерном употреблении. Например, сахар и жиры необходимы организму, но в умеренных количествах. Полное исключение таких продуктов может быть не только ненужным, но и вредным.И наконец, культурные и социальные аспекты питания тоже важны. Еда — это не только источник энергии, но и часть культуры и традиций, способ наслаждения жизнью и общения с близкими.Разумный и научно обоснованный подход к питанию предполагает умеренность и баланс, а не категорическое исключение отдельных продуктов.Ранее МедикФорум писал о норме сахара.

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