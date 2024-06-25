Ученые: употребление чеснока помогает нормализовать уровень сахара и холестерина

«Было обнаружено, что у тех, кто включал чеснок в свой рацион, был более низкий уровень глюкозы в крови, а показатель лучшего долгосрочного контроля уровня глюкозы или «хорошего» холестерина в виде липопротеидов высокой плотности, меньше «плохого», и снижен уровень холестерина в целом», - сообщил mk.ru

Здоровый организм способен самостоятельно регулировать уровень сахара и холестеринавозникают нарушения метаболизма глюкозы и липидов, то для человека повышаются риски опасных патологий в виде атеросклероза, сахарного диабета и жировой дистрофии печени. Китайские исследователи пришли к выводу, что нормализовать уровень сахара и холестерина помогает регулярное употребление чеснока.Учеными был осуществлен мета-анализ данных, в рамках которого они проанализировали результаты обширного ряда исследований. Было изучено, как на человеческий организм действует употребление сырого чеснока, чесночного экстракта и таблеток чесночного порошка.Исследователи заключили, что употребление чеснока положительно воздействует на уровень сахара и холестерина в крови, их более здоровые показатели ассоциируются с его приемом.Научные эксперты обращают внимание на то, что чеснок является источником антиоксиданта аллицина. Данное соединение оказывает специфическое влияние на микробиом кишечника, благодаря чему улучшаются естественные механизмы контроля уровня глюкозы и липидов в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употреблять свеклу полезно для профилактики гипертонии и мужской импотенции

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