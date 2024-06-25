Доктор Малышева: есть свеклу нужно для профилактики гипертонии и мужской импотенции

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свекла

Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о полезном влиянии свеклы на человеческий организм.

Доктор Малышева сообщила, что несомненным достоинством свеклы является её способность расширять кровеносные сосуды, что нужно для профилактики гипертонии и снижения артериального давления.

Елена Малышева пояснила, что свекла богата нитратами, которые при попадании в желудок и взаимодействии с соляной кислотой превращаются в оксид азота. Последний представляет собой вещество, которое фактически является природным сосудорасширителем. Благодаря тому, что под действием оксида азота расширяются кровеносные сосуды, улучшается проводимость крови и снижается давление, производимое ею на сосудистые стенки.

Есть свеклу нужно для профилактики гипертонии, подчеркнула профессор Малышева.

«Употребление свеклы может снижать артериальное давление на 8 мм рт. ст.», - проинформировала медик.

В свою очередь, кардиолог Герман Гандельман отметил, что в свекле также присутствует бетаин – данное вещество может уменьшать атеросклеротические бляшки, чье накопление в сосудах способствует возникновению гипертонии, а также сердечных приступов и инсультов.

Малышева и Гандельман добавили, что то воздействие, которое свекла оказывает на кровеносные сосуды, делает корнеплод по-особому полезным для мужчин. Им следует есть свеклу для профилактики импотенции (эректильная дисфункция).

Помимо того, включение свеклы в рацион лучше защищает от появления проблем с глазами и зрением, которые начинают резко обостряться после 50 лет.

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Елена Малышева
Елена Малышева
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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