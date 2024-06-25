Врач Мясников ответил, что помогает от ночных судорог в ногах

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судороги в ноге

Врач Александр Мясников: одно из эффективных средств от ночных судорог – упражнения на растяжку.

Врач Мясников обратился к теме ночных судорог. Он отметил, что достоверная причина их появления остается для медиков, в сущности, неизвестной. Те нарушения, с которыми их обычно связывают, на самом деле наблюдаются у людей не так уж часто.

«Судороги могут быть, если у вас недостаток железа, магния, калия или кальция, какие-то электролитные нарушения. Но это мы у кого находим? У одного из десяти», - поделился  Александр Мясников.

Он ответил, что помогает от ночных судорог

«В борьбе с ночными судорогами помогают упражнения на растяжку, а также ходьба перед отходом ко сну».

Мясников добавил, что снять судорогу в ноге иногда позволяет массаж с кубиком льда.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в жару полезно пить минеральную воду – она восполняет уровень электролитов, нехватка которых тоже может быть фактором возникновения мышечных судорог.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : судороги в ногах, первая помощь, Александр Мясников
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