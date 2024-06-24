Диетолог Чехонина объяснила, почему в жару полезно пить минеральную воду

«Летом жара и движение вкупе приводят к тому, что мы теряем не только влагу из организма, но и минеральные вещества. Минералка отчасти помогает нам их восполнить и защищает от неблагоприятных эффектов повышенной потери электролитов (магний и калий) — от спазмов икроножных мышц», - поделилась Юлия Чехонина с kp.ru

Врач Чехонина рассказала о напитках, которые являются особенно полезными для утоления жажды в жару. Медик отметила, что в условиях жаркой погоды и интенсивного потоотделения следует употреблять минеральную воду – её прием защищает от ухудшения самочувствия, слабости и нарушений, вызываемых интенсивной потерей микроэлементов, которые покидают организм вместе с влагой.Также врач посоветовала готовить домашний лимонад (вода, лимон, мята, базилик), несладкие компоты и морсы. Такие напитки тоже будут обеспечивать организм нужными ему минеральными веществами, содержащимися в зелени и фруктах.В список самых полезных жарким летом напитков Чехонина включила и кисломолочные, такие как кефир, айран, тан, жарма и другие. Такие напитки являются ферментированными: они содержат молочнокислые бактерии, положительно влияющие на состояние кишечной микробиоты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Заможняя назвала относительно безопасную норму алкоголя для мужчин и женщин

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