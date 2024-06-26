Онколог Магомедова: резкое похудение, нарушения пищеварения и слабость возникают при раке кишечника

«Возникают болезненные ощущения, спазмы, которые могут распространяться на спину и ноги, усиливаться ночью и после еды. Также возможно чувство напряжения и давления в области живота, тяжести и распирания из-за увеличения размеров опухоли. Нарушается перистальтика кишечника, усиливается метеоризм, появляются частые запоры, которые чередуются с диареей», - сообщила онколог порталу « Страсти ».

«На ранних стадиях у коварной болезни часто не бывает выраженных признаков, они появляются позже. В этом и заключается его основная опасность», - предупредила специалист.

Онколог Магомедова рассказала, какими симптомами может проявляться рак кишечника. Медик констатировала, что при его развитии возникают резкое похудение и слабость. Человек теряет вес без каких-либо ограничений и занятий спортом, что объясняется дефицитом питательных веществ, которые «отбираются» у организма опухолью. Что касается слабости, постоянного чувства переутомления, эти проблемы (наряду с плохим сном) становятся следствием действия токсинов и нарушения метаболизма.Магомедова добавила, что рак кишечника, развиваясь, способствует возникновению разнообразных расстройств пищеварения.Магомедова посоветовала всегда обращать внимания на изменения стула, поскольку они тоже могут сигнализировать о злокачественном процессе в кишечнике. Стул может быть очень темным, дегтеобразным или же в нем становятся заметными вкрапления крови и присутствие слизи, вдобавок он может выделяться в виде узких полосок объемом не больше карандаша или же в виде ленты.Медик подчеркнула, что наиболее эффективным способом своевременно диагностировать колоректальный рак являются профилактические обследования. Они позволяют обнаружить в кишечнике полипы, которые впоследствии перерождаются в злокачественные опухоли, и удалить их.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы может указывать дисфагия или нарушение глотания

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