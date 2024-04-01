Онколог Магомедова: для защиты от рака будут очень полезны цитрусовые и цельнозерновые

«Цельнозерновые снижают вероятность появления злокачественных опухолей кишечника и простаты. Добавляйте в рацион цельнозерновой хлеб, коричневый рис, гречку, амарант, киноа», - сказала Хамис Магомедова.

Онколог Магомедова заявила в разговоре с « Лентой.ру », что употребление некоторых продуктов дает антиканцерогенный эффект. В частности, он присущ цитрусовым плодам, в особенности грейпфрутам. Эти фрукты снижают риск возникновения раковых опухолей благодаря содержанию специфических компонентов - монотерпенов. Вещества монотрепены в грейпфрутах могут очищать организм от канцерогенов.Медик подчеркнула, что для защиты от рака будут в целом очень полезны цитрусовые. Например, профилактику злокачественных процессов обеспечивает употребление апельсинов и лимонов, которые содержат вещество лимонен. Под его воздействием активизируется деятельность иммунных клеток (лимфоцитов), борющихся с опухолевыми соединениями.Онколог Магомедова добавила, что очищать организм от канцерогенов помогает и поедание необработанных овощей, богатых клетчаткой. Регулярный прием достаточного объема клетчатки является проверенным способом профилактики ожирения, оказывающего существенное влияние на возникновение рака.Помимо этого, врач-онколог рекомендует обогащать рацион цельнозерновыми продуктами. Из них организм получает антиоксиданты, клетчатку, витамины – их комплексное влияние является крайне позитивным, стимулирующим работу иммунной системы.Дополнительно врач порекомендовала употреблять больше растительного белка в виде бобовых, орехов или тофу, а также помнить про полезные для организма омега-3 жирные кислоты. Их много в скумбрии и сельди, льняном семени, морских водорослях, грецких орехах – данный тип жиров оказывает противовоспалительное действие, что очень важно для предотвращения процессов образования опухолей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление тофу способно продлевать жизнь, об этом подробнее рассказала геронтолог Светлана Трофимова.

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