Психолог Дугенцова: одиночество может влиять на подверженность болезням

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одиночество

Психолог Дарья Дугенцова: длительное одиночество и социальная замкнутость способствуют ослаблению иммунитета.

Психолог Дугенцова сообщила, что затяжное. одиночество может влиять на подверженность болезням из-за снижения выработки дофамина. Его также называют «гормоном радости или счастья» – данное вещество оказывает специфическое воздействие на интеллектуальную деятельность и психологическое здоровье. У одиноких людей выработка дофамина снижена.

«Человек получает «гормон счастья», когда общается с друзьями и родными. Если человек постоянно один (особенно если постоянно находится в одном помещении), этого гормона вырабатывается меньше», - сказала Дугенцова в комментарии NEWS.ru.

Психолог отметила, что уменьшение уровня дофамина ведет к тому, что организм начинает работать по-другому, в связи с чем может произойти ухудшение иммунитета. Стресс из-за одиночества провоцирует рост кровяного давления и различные другие патологические состояния, делая людей подверженными болезням сердца и деменции. Учеными было замечено, что у людей, долго живущих одиноко, в крови повышен уровень маркеров воспаления, которое часто становится пусковым механизмом того или иного заболевания.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одинокие люди подвергают себя высокому риску заболеть диабетом.

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Дарья Дугенцова
Дарья Дугенцова
Здоровье
психолог
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Теги : одиночество, причины болезней, Дарья Дугенцова
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