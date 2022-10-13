Врач Андреева: одинокие люди подвергают себя высокому риску заболеть диабетом





"Новое исследование основано на предположении, что психологический стресс может предрасполагать организм к диабету. Широко распространено мнение, что хроническая активация стрессовых реакций с течением времени приводит к повышенному риску диабета 2 типа", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.





"У людей, которые чувствовали себя наиболее одинокими, риск развития диабета 2 типа был в два раза выше по сравнению с теми, кто не чувствовал себя одиноким", - добавляет Андреева.

Диабет вызывает неуправляемые всплески уровня сахара в крови, которые могут вызвать хаос в организме, если их не контролировать. Это ведущая причина смерти во всем мире, и ее заболеваемость резко возросла за последние два десятилетия из-за плохих тенденций в питании. Однако, согласно новым данным,В 20-летнем исследовании у 4,9% участников развился диабет 2 типа, а 12,6% участников сообщили о различной степени одиночества. Ученые решили выяснить, может ли какая-либо связь между одиночеством и диабетом 2 типа быть опосредована симптомами депрессии и бессонницы.Последние результаты согласуются с предыдущими исследованиями связи между одиночеством и диабетом 2 типа. Однако ранее предполагалось, что стресс сам по себе вряд ли может вызвать диабет.Исследователи считают, что высокий уровень кортизола может мешать другим биологическим процессам, которые могут способствовать возникновению заболевания.

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