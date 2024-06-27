Эндокринолог Комиссарова рассказала о положительном влиянии сахара на работу мозга

«У него, как и у любого другого продукта, есть свои плюсы и минусы. Преимущество сахара в том, что он пополняет энергетический запас организма. Потому что в нем хранятся простые углеводы, которые заряжают энергией», - объяснила медик в беседе с порталом «Доктор Питер».

Эндокринолог Комиссарова отметила, что сахар часто демонизируется, хотя вред этого продукта для здоровья определяется прежде всего его количеством, употребляемым в пищу.Альбина Комиссарова рассказала о положительном влиянии сахара на работу мозга: его употребление стимулирует мозговую активность и помогает улучшить концентрацию способность логически мыслить, ориентироваться, осваивать что-то новое. Кроме того, положительным свойством сахара врач назвала его способность активизировать процессы веществ, известных как «гормоны счастья». Благодаря им человек ощущает расслабление, позитивный настрой, высокую мотивацию, он становится лучше защищен от депрессии и других психических расстройств, не испытывает проблем со сном.Врач добавила, что сахар является обязательным компонентом процесса ферментации продуктов. В свою очередь, употребление ферментированных продуктов приносит организму большую пользу, способствуя развитию здоровой и сбалансированной кишечной микрофлоры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Екатерина Зобова пояснила, в каких случаях сахар бывает крайне полезным для состояния человека.

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