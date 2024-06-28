Врачи назвали 3 каши, которые сгоняют жир в короткие сроки, диетолог Лементина утверждает, что людям с ожирением налегать на каши не стоит
Каша считается одним из самых полезных вариантов для завтрака. Специалисты утверждают, что регулярное употребление определенных видов каш может способствовать снижению веса.
Первый вид каши, помогающий в похудении, — овсянка. Она богата клетчаткой, которая способствует нормализации пищеварения и обеспечивает продолжительное чувство сытости. Также овсянка помогает снижать уровень холестерина и поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
Врачи советуют готовить овсянку на воде или растительном молоке, добавляя свежие фрукты и ягоды для улучшения вкуса и обогащения витаминами.
Второй полезный вид каши — гречневая. Гречка является отличным источником белка и аминокислот, которые помогают поддерживать мышечную массу. Она также богата железом и магнием, что способствует улучшению обмена веществ и снижению веса. Диетологи рекомендуют сочетать гречку с овощами или нежирным йогуртом.
Третья каша, которую эксперты выделяют, — киноа. Эта крупа помогает ускорить обмен веществ, способствует сжиганию жиров и поддержанию нормального уровня сахара в крови. Диетологи советуют добавлять к киноа орехи и сухофрукты для разнообразия вкуса и дополнительной пользы.
"Людям с ожирением не стоит полагаться исключительно на каши для похудения. Даже полезные крупы, такие как овсянка или киноа, могут быть калорийными, особенно если добавлять в них сахар, мед, сухофрукты или орехи. Для успешного похудения важно контролировать общий калорийный баланс", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина специально для МедикФорум.
Гликемический индекс
Некоторые каши имеют высокий гликемический индекс, что означает, что они могут быстро перевариваться и вызывать резкое повышение уровня сахара в крови. Это может привести к энергетическим спадам и ощущению голода вскоре после еды.
Однообразие рациона
Полагаться исключительно на каши может привести к недостатку других важных питательных веществ, необходимых для здорового похудения и общего здоровья.
"Разнообразие в рационе важно для получения всех необходимых витаминов и минералов".
Недостаток белка
Белок играет ключевую роль в процессе похудения, так как он помогает сохранить мышечную массу, увеличивает чувство сытости и требует больше энергии для переваривания по сравнению с углеводами и жирами. Многие каши содержат относительно мало белка, особенно если их готовить на воде без добавления дополнительных источников белка, таких как молоко, йогурт или орехи.
"Для эффективного похудения людям с ожирением рекомендуется сочетать различные методы: увеличивать физическую активность, контролировать размер порций, включать в рацион больше белка, овощей и фруктов, а также соблюдать сбалансированное питание. Каши могут быть частью этого рациона, но они не должны быть основным или единственным элементом", - утверждает врач-диетолог.
Ранее МедикФорум писал о признаках низкого ферритина.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий