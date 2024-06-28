Врачи назвали 3 каши, которые сгоняют жир в короткие сроки, диетолог Лементина утверждает, что людям с ожирением налегать на каши не стоит

"Людям с ожирением не стоит полагаться исключительно на каши для похудения. Даже полезные крупы, такие как овсянка или киноа, могут быть калорийными, особенно если добавлять в них сахар, мед, сухофрукты или орехи. Для успешного похудения важно контролировать общий калорийный баланс", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина специально для МедикФорум.

"Разнообразие в рационе важно для получения всех необходимых витаминов и минералов".

"Для эффективного похудения людям с ожирением рекомендуется сочетать различные методы: увеличивать физическую активность, контролировать размер порций, включать в рацион больше белка, овощей и фруктов, а также соблюдать сбалансированное питание. Каши могут быть частью этого рациона, но они не должны быть основным или единственным элементом", - утверждает врач-диетолог.

Первый вид каши, помогающий в похудении, —Она богата клетчаткой, которая способствует нормализации пищеварения и обеспечивает продолжительное чувство сытости. Такжеи поддерживать нормальный уровень сахара в крови.Врачи советуют готовить овсянку на воде или растительном молоке, добавляя свежие фрукты и ягоды для улучшения вкуса и обогащения витаминами.Второй полезный вид каши —Гречка является отличным источником белка и аминокислот, которые помогают поддерживать мышечную массу. Она такжеДиетологи рекомендуют сочетать гречку с овощами или нежирным йогуртом.Третья каша, которую эксперты выделяют, —Эта крупа помогает ускорить обмен веществ, способствует сжиганию жиров и поддержанию нормального уровня сахара в крови. Диетологи советуют добавлять к киноа орехи и сухофрукты для разнообразия вкуса и дополнительной пользы.Некоторые каши имеют высокий гликемический индекс, что означает, что они могут быстро перевариваться и вызывать резкое повышение уровня сахара в крови. Это может привести к энергетическим спадам и ощущению голода вскоре после еды.Полагаться исключительно на каши может привести к недостатку других важных питательных веществ, необходимых для здорового похудения и общего здоровья.Белок играет ключевую роль в процессе похудения, так как он помогает сохранить мышечную массу, увеличивает чувство сытости и требует больше энергии для переваривания по сравнению с углеводами и жирами. Многие каши содержат относительно мало белка, особенно если их готовить на воде без добавления дополнительных источников белка, таких как молоко, йогурт или орехи.Ранее МедикФорум писал о признаках низкого ферритина.

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