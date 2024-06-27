Гастроэнтеролог Лебедева назвала постоянную усталость признаком низкого уровня ферритина. Какой показатель считается нормой?

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Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что недостаток ферритина может снизить уровень качества жизни. Наблюдается выпадение волос, сухость кожи, сильная усталость.

Если уровень ферритина ниже нормы, это повод для беспокойства. 

— Какой уровень считается нормой? 60 и выше! И помните, что даже если общий уровень железа в крови в пределах нормы, вы всё равно можете испытывать дефицит железа из-за низкого коэффициента насыщения трансферрина, — подчеркнула врач в своем блоге.

Необходимо следить за своим уровнем железа и регулярно проверять не только его, но и коэффициент насыщения трансферрина!

Железо — «это наш внутренний генератор энергии», отметила медик. Оно помогает транспортировать кислород по телу, поддерживает иммунную систему и когнитивные функции.

Что такое сывороточное железо и ферритин? Показатель первого отражает количество железа в кровотоке, а второй показывает запас железа во внутренних органах. На него приходится 30% запасов микроэлемента железа в организме, остальные 70 % сконцентрированы в гемоглобине.

Другими словами, железо является важным микроэлементом в красных кровяных тельцах (эритроцитах), которые переносят кислород к клеткам организма, а ферритин накапливает железо и высвобождает его, когда организм нуждается в нем. Слишком малое количество ферритина вызывает железодефицитную анемию.

Железодефицитная анемия – самый распространенный вид анемии. Как понятно из названия, она связана с недостатком в организме железа. Признаки:

1. Человек чувствует постоянную усталость и слабость, даже после небольшой физической нагрузки.

2. Кожа может иметь бледный или желтоватый оттенок, а слизистые оболочки (например, десны) могут быть бледными.

3. Затрудненное дыхание, одышка.

4. Головокружение и головные боли.

5. Постоянно мерзнут руки и ноги.

6. Ногти могут становиться хрупкими и ломкими, а волосы - тусклыми и выпадать.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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Теги : усталость, ферритин, железо, анемия