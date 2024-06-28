Врач Неронов назвал признаки пищевого отравления, при которых нужно вызывать скорую помощь

«Если у вас возникли симптомы пищевого отравления, важно обратиться за медицинской помощью сразу, чтобы предотвратить возможные осложнения. Своевременно оказанная помощь при пищевом отравлении может спасти не только здоровье, но и жизнь пострадавшего», - подчеркнул медик в беседе с РИАМО

Врач Неронов назвал признаки пищевого отравления: их основной костяк – это боли и вздутие в животе, рвота, диарея. Помимо этого у пострадавшего человека может повыситься температура или появляются головокружение и слабость. Чем сильнее становится обезвоженность, тем тяжелее проявляются все негативные признаки отравления, вплоть до падения артериального давления и потери сознания.Неронов назвал появление признаков пищевого отравления ситуацией, когда необходимо вызывать скорую помощь. Пострадавшему человеку следует оказать первую помощь.Пострадавшему человеку нужно восполнять жидкость и электролиты в организме, ему следует пить больше воды. В неё можно добавлять немного соли, рассола. Также будет полезным питье минеральной воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гипертоники совершают опасную ошибку, когда бросают пить лекарство при нормализации давления – об этом рассказала врач-терапевт Анна Баркулова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.