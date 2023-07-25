Невролог Ерохин: при аневризме мозга могут возникать симптомы пищевого отравления

«В отличие от простой головной боли, спровоцированная аневризмой боль возникает внезапно, сразу ощущается как очень острая, интенсивная».

«Другие симптомы аневризмы включают головокружение, чувствительность к свету и ригидность затылочных мышц. Все они связаны с происходящим кровоизлиянием в головной мозг или с давлением, оказываемым аневризмой на его структуры».

Аневризму головного мозга можно назвать опухолью его кровеносного сосуда, ее часто описывают как свисающую ягоду. Опасность этого образования, возникающего при выпячивании в стенке сосуда мозга в том, что вместе с ним для человека возникает риск подвергнуться кровоизлиянию, приводящему к геморрагическому инсульту. В беседе с «МедикФорум» невролог Ерохин назвал симптомы, которые указывают на аневризму мозга, и посоветовал при возникновении следующих признаков немедленно вызывать скорую помощь.Многие пациенты характеризовали аневризму как самую сильную головную боль в своей жизни. Такое ощущение возникает из-за утечки крови при разрыве аневризмы, раздражающей ткани мозга.Внезапно возникшее двоение в глазах или опущение век – тот симптом, когда нужно незамедлительно вызывать скорую помощь, добавил невролог Ерохин. Подобное изменение тоже может обуславливаться повреждением аневризмы.Могут возникать слабость или онемение на одной стороне лица, тела. Они вызываются блокировкой мелких сосудов крошечными сгустками крови, вытекающими из аневризмы.Невролог Ерохин отметил, что при аневризме мозга могут возникать симптомы пищевого отравления – тошнота, рвота, дурнота, изменения стула.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие неспецифичные симптомы могут указывать на больную печень.

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