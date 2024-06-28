Кардиолог Инаури: сокращение соли – один из самых простых способов снизить давление

«Гипертоника необходимо сокращать употребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия – эта приправа задерживает жидкость в организме, из-за чего может повышаться давление», - высказался врач в Telegram-канале.

Кардиолог Илья Инаури напомнил россиянам, что люди, которые не следят за своим артериальным давлением, подвергаются особенно значительному риску сердечных приступов и инсультов. Специалист отметил, что существуют простые способы снизить давление, и одним из самых простых решений является сокращение соли.Медик дополнил, что для здорового баланса давления нужно употреблять больше фруктов, овощей, цельнозерновых и нежирных молочных продуктов, и избегать продуктов, богатых насыщенными жирами и холестерином.Кардиолог Инаури добавил, что людям, которые хотят сохранить здоровой свою сердечнососудистую систему, также следует отказаться от курения и употребления алкоголя. Мужчинам допустимо выпивать не больше двух стандартных порций алкоголя в день, женщинам — не больше одной порции, уточнил эксперт.«Что еще важно для контроля артериального давления – это следить за весом, регулярно заниматься физической активностью, уметь расслабляться и управлять стрессом, а при назначении медикаментозной терапии при гипертонии обязательно следовать ей», - констатировал врач-кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки нужно употреблять , чтобы избежать сгущения крови в жару.

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