Врач Чехонина: какие напитки нужно употреблять, чтобы избежать сгущения крови в жару

«В жаркую погоду желательны напитки, обогащенные витаминами и минеральными веществами: они позволят своевременно восполнить потери в жару и поддержать водно-электролитный баланс. Можно, например, использовать "шипучие" таблетки с набором витаминов и минералов», - приводится совет врача в « Российской газете ».

Врач Чехонина сообщила, что в жару необходимо помогать организму поддержать водно-электролитный баланс, поскольку он теряет много минеральных веществ вместе с потом. Именно из-за обезвоживания и возникает риск сгущения крови в жару и её склонности к образованию тромбов.Также Юлия Чехонина порекомендовала утолять жажду минеральной водой, которая помогает организму восполнять расходуемые минеральные вещества (например, магний и калий). При выборе минералки следует брать воду, маркированную как «столовая» или «лечебно-столовая».В число напитков, которые нужно употреблять, чтобы избежать сгущения крови в жару, Чехонина включила ещё воду с лимоном, либо мятой или базиликом, а также натуральные кисломолочные напитки и йогурты без сахара.Крайне вредными в жаркую погоду специалист назвала алкогольные напитки, энергетики и подслащенную газировку во всех её вариантах. Их употребление лишь усиливает риск тромбообразования на фоне потери жидкости и сгущения крови, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли питье чая в пирамидках стать причиной рака

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