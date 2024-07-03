Врач Мясников ответил, помогает ли прием коллагена замедлить старение кожи

«Коллаген имеет очень низкую способность к всасыванию. Способность добавок с ним омолаживать…это все маркетинговый ход. Вы думаете, он сейчас разложится, потом в крови растворится и там, где нужно, именно в этом месте у вас сложится? Наивно, если так», - поделился мнением специалист.

Врач Мясников отрицательно ответил на вопрос, помогает ли прием коллагена замедлить старение кожи. Он заявил, что приписываемые таким добавкам омолаживающие свойства на самом деле не проявляются в такой степени, чтобы это давало ощутимый эффект – коллаген из подобных БАДов просто не усваивается организмом полностью.Мясников отметил, что коллаген должен поступать в организм из продуктов – при этом следует употреблять как его прямые источники, так и продукты, улучшающие его усвоение. Например, будут полезные продукты, богатые белком, поскольку он содержит аминокислоты, необходимые для создания коллагена. Или насыщенные витамином С цитрусовые, красный и зеленый перец, помидоры, темно-зеленые листовые овощи. Кроме того, выработку коллагена активизируют цинк и медь: их содержат мясо, морепродукты, грецкие орехи, цельнозерновые, бобы.. Данное вещество – белок, присутствующий в мышцах, костях, сухожилиях, связках, кровеносных сосудах, коже, соединительных тканях. С возрастом содержание коллагена уменьшается, и в результате кожа теряет плотность, упругость и на ней возникают морщины, мышцы начинают ослабевать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Сергеем Вяловым были названы «продукты молодости» , которые стимулируют выработку коллагена.

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