Врач Рублева: постоянное питье минеральной воды в жару может вредить почкам

«Минеральная вода в большом количестве может привести к нарушению работы почек», - сказала медик в комментарии RuNews24.ru.

«Пить нужно обычную воду – дробно и часто, избегая сразу большого объема жидкости. Во время жары – не менее двух литров в день, детям – примерно полтора литра», - уточнила Ольга Рублева.

Жаркая погода побуждает больше пить, и многие люди предпочитают утолят жажду минеральной водой – она кажется вкуснее и пьется с большим удовольствием, чем обычная. Врач Рублева предупредила россиян, что постоянное питье минеральной воды в жару может вредить почкам.Такая вода содержит натрий и повышает кровяное давление. Постоянно высокое давление или его частые скачки негативно сказывается на состоянии почек. Кроме того почки (особенно если они ослаблены) могут пострадать от слишком значительной концентрации минералов в такой воде. Их расщепление повышает нагрузку на органы выделительной системы, включая почки. Людям с почечной недостаточностью не следует пить минералку без предварительного согласования с лечащим специалистом.Людям с гипертонией.Врач добавила, что в жару не нужно утолять жажду сладкими напитками, особенно газированными – они создают избыток углеводов в организме, ведут к всплескам инсулина и развитию ожирения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянные отеки, возникающие из-за питья воды, являются признаком патологии

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