Врач Рублева: постоянное питье минеральной воды в жару может вредить почкам

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минеральная вода

Врач Ольга Рублева: при постоянном употреблении минералки возникает риск перенасыщения организма активными веществами и микроэлементами.

Жаркая погода побуждает больше пить, и многие люди предпочитают утолят жажду минеральной водой – она кажется вкуснее и пьется с большим удовольствием, чем обычная. Врач Рублева предупредила россиян, что постоянное питье минеральной воды в жару может вредить почкам.

«Минеральная вода в большом количестве может привести к нарушению работы почек», - сказала медик в комментарии RuNews24.ru.

Почему минералка может быть вредной для почек. Такая вода содержит натрий и повышает кровяное давление. Постоянно высокое давление или его частые скачки негативно сказывается на состоянии почек. Кроме того почки (особенно если они ослаблены) могут пострадать от слишком значительной концентрации минералов в такой воде. Их расщепление повышает нагрузку на органы выделительной системы, включая почки. Людям с почечной недостаточностью не следует пить минералку без предварительного согласования с лечащим специалистом.

Кому еще нужно с осторожностью пить минеральную воду. Людям с гипертонией.

«Пить нужно обычную воду – дробно и часто, избегая сразу большого объема жидкости. Во время жары – не менее двух литров в день, детям – примерно полтора литра», - уточнила Ольга Рублева.

Врач добавила, что в жару не нужно утолять жажду сладкими напитками, особенно газированными – они создают избыток углеводов в организме, ведут к всплескам инсулина и развитию ожирения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянные отеки, возникающие из-за питья воды, являются признаком патологии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Рублева
Ольга Рублева
Здоровье
инфекционист, врач УЗИ, кандидат медицинских наук
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Теги : минеральная вода, опасность для здоровья, Ольга Рублева
Врач Рублева: постоянное питье минеральной воды в жару может вредить почкам
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