Кардиолог Гандельман: минеральная вода содержит натрий и повышает давление

«Есть три вида воды: лечебная – в ней много соли: больше 10 граммов на литр воды (10 граммов – это две чайные ложки). В лечебно-столовой – от 1 до 10 граммов соли на литр. В столовой – менее 1 грамма».

«Одним из главных минералов в составе минеральной воды является натрий. Поэтому минералка повышает давление», - подчеркнул Герман Гандельман.

По словам кардиолога Германа Гандельмана, многие люди предпочитают пить минеральную воду, потому что она вкуснее. Но минеральная вода содержит натрий и повышает давление – забывать об этом не следует. Врач Гандельман рассказал, насколько соленой может быт минералка.Кардиолог предупредил, что при попадании в организм натрий задерживается в сосудистой стенке. В результате происходит ее отек, сужающий пространство в полости сосуда и поднимающий артериальное давление.Медик отметил, что люди с гипертонией должны избегать употребления минеральной воды, в крайнем случае они могут позволить себе немного столовой.В свою очередь Елена Малышева добавила, что минеральная вода не провоцирует вздутия живота, как многие думают. Излишек газов, возникающий из-за ее употребления, выделяется в виде отрыжки. Что касается вздутия, его в первую очередь провоцирует клетчатка, стимулирующая кишечную активность, и продукты с эффектом непереносимости (например, молоко).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаточное питье воды мешает избавляться от лишнего веса, об этом более подробно рассказала врач-эндокринолог Ольга Яцишина.

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