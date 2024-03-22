Кардиолог Гандельман: минеральная вода содержит натрий и повышает давление
Минеральная вода не вызывает вздутия живота, но при этом может повышать давление, предупреждают врачи.
По словам кардиолога Германа Гандельмана, многие люди предпочитают пить минеральную воду, потому что она вкуснее. Но минеральная вода содержит натрий и повышает давление – забывать об этом не следует. Врач Гандельман рассказал, насколько соленой может быт минералка.
«Есть три вида воды: лечебная – в ней много соли: больше 10 граммов на литр воды (10 граммов – это две чайные ложки). В лечебно-столовой – от 1 до 10 граммов соли на литр. В столовой – менее 1 грамма».
Кардиолог предупредил, что при попадании в организм натрий задерживается в сосудистой стенке. В результате происходит ее отек, сужающий пространство в полости сосуда и поднимающий артериальное давление.
Медик отметил, что люди с гипертонией должны избегать употребления минеральной воды, в крайнем случае они могут позволить себе немного столовой.
«Одним из главных минералов в составе минеральной воды является натрий. Поэтому минералка повышает давление», - подчеркнул Герман Гандельман.
В свою очередь Елена Малышева добавила, что минеральная вода не провоцирует вздутия живота, как многие думают. Излишек газов, возникающий из-за ее употребления, выделяется в виде отрыжки. Что касается вздутия, его в первую очередь провоцирует клетчатка, стимулирующая кишечную активность, и продукты с эффектом непереносимости (например, молоко).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаточное питье воды мешает избавляться от лишнего веса, об этом более подробно рассказала врач-эндокринолог Ольга Яцишина.
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Герман Гандельман
Здоровье
врач-кардиолог и телеведущий, соведущий программы «Жить здорово!»
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