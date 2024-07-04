«Причина – фенобарбитал»: врач Агапкин объяснил опасность сердечных капель для мозга

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головная боль

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин: использовать капли для сердца без согласования с лечащим специалистом не следует никому.

Капли для сердца наподобие корвалола или валокордина являются популярным аптечным средством у россиян – их часто используют как препараты с седативным эффектом для быстрого успокоения или лучшего засыпания.

Врач Агапкин предупредил россиян: самодеятельное применение данных средств таит немало рисков для здоровья.

В частности, подобные капли для сердца негативно воздействуют на головной мозг. Причина тому – содержащееся в их составе вещество фенобарбитал.

«Фенобарбитал — это сильное психотропное средство, которое подавляет активность клеток головного мозга», - заявил Сергей Агапкин.

Медик добавил, что эти средства также содержат в себе спирт – он способен усиливать вредное влияние присутствующего в каплях психотропа.

«Бесконтрольный прием этой группы лекарств может привести к тому, что у человека начнутся проблемы с памятью и концентрацией внимания», - предостерег эксперт.

Агапкин призвал не использовать сердечные капли, если они не были назначены врачом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи рекомендуют не увлекаться питьем минеральной воды в жару – это небезопасно для почек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Сергей Агапкин
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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Теги : валокардин и корвалол, опасность для здоровья, Сергей Агапкин