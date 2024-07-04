«Причина – фенобарбитал»: врач Агапкин объяснил опасность сердечных капель для мозга
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин: использовать капли для сердца без согласования с лечащим специалистом не следует никому.
Капли для сердца наподобие корвалола или валокордина являются популярным аптечным средством у россиян – их часто используют как препараты с седативным эффектом для быстрого успокоения или лучшего засыпания.
Врач Агапкин предупредил россиян: самодеятельное применение данных средств таит немало рисков для здоровья.
В частности, подобные капли для сердца негативно воздействуют на головной мозг. Причина тому – содержащееся в их составе вещество фенобарбитал.
«Фенобарбитал — это сильное психотропное средство, которое подавляет активность клеток головного мозга», - заявил Сергей Агапкин.
Медик добавил, что эти средства также содержат в себе спирт – он способен усиливать вредное влияние присутствующего в каплях психотропа.
«Бесконтрольный прием этой группы лекарств может привести к тому, что у человека начнутся проблемы с памятью и концентрацией внимания», - предостерег эксперт.
Агапкин призвал не использовать сердечные капли, если они не были назначены врачом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи рекомендуют не увлекаться питьем минеральной воды в жару – это небезопасно для почек.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
Оставить комментарий