«Причина – фенобарбитал»: врач Агапкин объяснил опасность сердечных капель для мозга

«Фенобарбитал — это сильное психотропное средство, которое подавляет активность клеток головного мозга», - заявил Сергей Агапкин.

«Бесконтрольный прием этой группы лекарств может привести к тому, что у человека начнутся проблемы с памятью и концентрацией внимания», - предостерег эксперт.

Капли для сердца наподобие корвалола или валокордина являются популярным аптечным средством у россиян – их часто используют как препараты с седативным эффектом для быстрого успокоения или лучшего засыпания.Врач Агапкин предупредил россиян: самодеятельное применение данных средств таит немало рисков для здоровья.В частности, подобные капли для сердца негативно воздействуют на головной мозг. Причина тому – содержащееся в их составе вещество фенобарбитал.Медик добавил, что эти средства также содержат в себе спирт – он способен усиливать вредное влияние присутствующего в каплях психотропа.Агапкин призвал не использовать сердечные капли, если они не были назначены врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи рекомендуют не увлекаться питьем минеральной воды в жару – это небезопасно для почек.

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