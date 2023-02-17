Врач Агапкин: худоба в сочетании с курением говорит о подверженности раку легких

«Если мы видим человека в возрасте старше 60 лет, который курит, у которого есть потеря массы тела, первое, о чем стоит задуматься, – об онкологических заболеваниях, например, о раке легких», - констатировал Агапкин.

Врач-реабилитолог Агапкин сообщил, как бывают связаны худоба, курение и подверженность раку. Медик проинформировал, что худоба в сочетании с курением у людей старшего возраста может быть маркером серьезных проблем с легкими.Врач добавил, что низкий вес у курильщиков также часто говорит о хронической обструктивой болезни легких (ХОБЛ). Он рекомендовал курящим людям с худобой обследовать грудную клетку – в частности, выполнить КТ (компьютерная томография).Также Агапкин указа на то, что если при болезнях легких людям бывает свойственно терять вес, то заболевания сердца, наоборот, усиливают подверженность отекам, увеличению объемов тела.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск развития некоторых видов рака увеличивает привычка пить горячие напитки.

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