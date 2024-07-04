Врач Симкин: слишком активные физические нагрузки вредят коленному суставу

«Если по каким-то причинам двигаться получается редко, постарайтесь хотя бы периодически отказываться от автомобиля или парковать его подальше, получая возможность пройтись пешком», - поделился медик мнением в комментарии для « Доктор Питер ».

«Когда мы резко нагружаем неподготовленный коленный сустав, это для него сильный стресс. Коленям следует давать привычную регулярную физическую нагрузку», - отметил специалист.

Врач Симкин заявил, что колено является «капризным суставом» – двигательная активность помогает поддерживать его в хорошей форме, однако избыток нагрузок коленям вредит. По мнению специалиста, в повседневной жизни наилучшим образом на состоянии коленного сустава влияет спокойная размеренная ходьба. Такой вид активности оптимально подходит для кровообращения суставов коленей, благодаря которому они медленнее изнашиваются и стареют.Симкин посоветовал россиянам чаще выбираться на летние пешие прогулки в парки, на набережные.Врач добавил, что пешие прогулки подойдут тем людям, у которых нет нарушений или травм.Симкин подчеркнул, что колени нельзя подвергать слишком сильным физическим нагрузкам. Даже просто ходить в течение многих часов для них так же вредно, как мало двигаться и подолгу сидеть на стуле в течение дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть последствия привычки сидеть в позе «нога на ногу».

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