Хирург Абрамова: поза «нога на ногу» грозит появлением болей в спине и несгибаемостью стопы

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нога на ногу

Ангиохирург Светлана Абрамова назвала проблемы с организмом, возникающие из-за привычки сидеть в позе «нога на ногу».

Хирург Абрамова предупредила, что люди, которые постоянно сидят в такой позе, могут серьезно навредить своему позвоночнику. Их привычка, в частности, грозит появлением болей в пояснице.

«Чем дольше человек сидит, закинув ногу на ногу, тем сильнее смещается центр тяжести его тела. Это ведет к сколиозу, изменениям посадки головы, патологическим изменениям в позвоночнике (особенно в шейном отделе), появлению болей в пояснице и верхних отделах спины», - рассказала врач порталу «Вести Подмосковья».

Абрамова добавила, что манера всегда сидеть, закинув ногу на ногу, также повышает риск развития трохантерита – патологии, сопровождающейся воспалением бедренных сухожилий. Её симптомом становятся боли, одолевающие человека при ходьбе, а также во время подъема по ступеням или усаживания на корточки.

Нередко у людей, сидящих в позе «нога на ногу», возникает онемение конечности – признак того, что пережимается малоберцовый нерв. Хирург Абрамова заявила: если такое пережатие нерва происходит часто, может развиться нейропатия, из-за которой человек не сможет полноценно сгибать стопу и пальцы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стойкий отек конечности в жару может возникать из-за тромба и проблем с сердцем.

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Светлана Абрамова
Светлана Абрамова
Здоровье
подолог, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, член ассоциации флебологов России
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Теги : поза для сидения, опасность для здоровья, Светлана Абрамова
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