Врач Шехян: коньяк действует на слизистую желудка гораздо агрессивнее водки

«Коньяк могут считать более «мягким напитком» из-за медленного всасывания за счет содержания дубильных веществ, но безвредной дозы данного напитка не существует. Коньяк воздействует на ЖКТ, особенно на слизистую оболочку желудка, агрессивнее водки», - сказал специалист в комментарии NEWS.ru

Врач Шехян обратил внимание на то, что коньяк нередко воспринимается как более «благородный» напиток по сравнению с водкой – но значит ли, что он менее вреден? Медик заявил в интервью, что на самом деле выбор между коньяком и водкой – это выбор и двух зол, а в чем-то коньяк даже «ужаснее». Шехян отметил, что на слизистую ЖКТ, особенно желудка, он воздействует гораздо агрессивнее водки.Шехян добавил, что коньяк ошибочно считают напитком, помогающим нормализовать давление. На самом деле он обладает свойством расширять сосуды, последствием чего может стать не просто снижение артериального давления, а его неконтролируемое падение.Также, как любой алкогольный напиток, коньяк может вызывать учащение сердцебиения – тахикардию. В результате человек может ощутить ухудшение самочувствие, его артериальное давление при этом может резко «взлететь».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты могут влиять на печень практически столь же разрушительно , что и алкоголь.

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