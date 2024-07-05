Врач Шехян: коньяк действует на слизистую желудка гораздо агрессивнее водки
Врач Грант Шехян: полезные свойства, приписываемые коньяку, – это часто не более чем миф.
Врач Шехян обратил внимание на то, что коньяк нередко воспринимается как более «благородный» напиток по сравнению с водкой – но значит ли, что он менее вреден? Медик заявил в интервью, что на самом деле выбор между коньяком и водкой – это выбор и двух зол, а в чем-то коньяк даже «ужаснее». Шехян отметил, что на слизистую ЖКТ, особенно желудка, он воздействует гораздо агрессивнее водки.
«Коньяк могут считать более «мягким напитком» из-за медленного всасывания за счет содержания дубильных веществ, но безвредной дозы данного напитка не существует. Коньяк воздействует на ЖКТ, особенно на слизистую оболочку желудка, агрессивнее водки», - сказал специалист в комментарии NEWS.ru.
Шехян добавил, что коньяк ошибочно считают напитком, помогающим нормализовать давление. На самом деле он обладает свойством расширять сосуды, последствием чего может стать не просто снижение артериального давления, а его неконтролируемое падение.
Также, как любой алкогольный напиток, коньяк может вызывать учащение сердцебиения – тахикардию. В результате человек может ощутить ухудшение самочувствие, его артериальное давление при этом может резко «взлететь».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты могут влиять на печень практически столь же разрушительно, что и алкоголь.
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Грант Шехян
Здоровье
профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог
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