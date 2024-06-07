Россиянам не хватает йода. Врач Калошина назвала лучший способ восполнить дефицит

«Большая часть России — это регионы, жителям которых не хватает йода».

Увеличение щитовидной железы, узлы на ней.

Отсутствие тонуса, энергии, постоянная вялость.

Проблемы с концентрацией.

Ощущение инородного тела, кома в горле, трудности с глотанием

Проблемы с кожей: она может быть бледной, отечной, жирной или слишком сухой. На ногах кожа сохнет сильнее и в большей степени становится подвержена трещинам.

Эндокринолог Калошина отметила:Врач Калошина назвала лучший способ восполнить дефицит важного микроэлемента, от уровня которого в значительной степени зависит работа щитовидной железы. Нехватка йода – первый шаг к возникновению гипотиреоза. В беседе с NEWS.ru специалист посоветовала использовать для его восполнения йодированную соль.Калошина подчеркнула, что йод из такой соли не улетучивается, данный продукт можно считать лучшим источником йода.Симптомы дефицита йода:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может измениться состояние языка при разных болезнях.

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