Россиянам не хватает йода. Врач Калошина назвала лучший способ восполнить дефицит
Эндокринолог Мария Калошина заявила, что нехватку йода ощущают жители многих российских регионов.
Эндокринолог Калошина отметила:
«Большая часть России — это регионы, жителям которых не хватает йода».
Врач Калошина назвала лучший способ восполнить дефицит важного микроэлемента, от уровня которого в значительной степени зависит работа щитовидной железы. Нехватка йода – первый шаг к возникновению гипотиреоза. В беседе с NEWS.ru специалист посоветовала использовать для его восполнения йодированную соль.
Калошина подчеркнула, что йод из такой соли не улетучивается, данный продукт можно считать лучшим источником йода.
Симптомы дефицита йода:
- Увеличение щитовидной железы, узлы на ней.
- Отсутствие тонуса, энергии, постоянная вялость.
- Проблемы с концентрацией.
- Ощущение инородного тела, кома в горле, трудности с глотанием
- Проблемы с кожей: она может быть бледной, отечной, жирной или слишком сухой. На ногах кожа сохнет сильнее и в большей степени становится подвержена трещинам.
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