Врач Романова назвала опасные внутренние патологии, о которых говорят сухость рта и неприятный запах

«Она может быть единственным симптомом поражения слюнных и слезных желез на фоне красной волчанки, системной склеродермии и других грозных аутоиммунных поражений», - рассказала медик « Газете.Ru ».

«Язвенные поражения желудка, кишечника сопровождаются выраженным кислым или горьким вкусами», - предупредила специалист.

Врач Романова предупредила в интервью, что ощущение сухости в полости рта (ксеростомия) может быть симптомом опасных внутренних патологий.Романова добавила, что плохой запах изо рта человека тоже бывает обусловлен проблемами со здоровьем внутренних органов, а не только десен или зубов. В частности, неприятно сладкий, фруктовый «аромат» может исходить изо рта при сахарном диабете с высоким уровнем глюкозы в крови.Кроме того, неприятный запах из ротовой полости может свидетельствовать о патологиях органов ЖКТ. Романова уточнила, что в случае гастрита и многих других поражений желудка может ощущаться кислый и гнилостный запахи, которым бывает свойственно усиливаться после еды.Нередко запах изо рта портится в связи с имеющимися ЛОР-патологиями, продолжила врач. При этом обычно возникает приторно-сладковатый «аромат».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие неприятные симптомы могут возникать в жару из-за больного сердца.

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