Кардиолог Кудрявцева назвала симптомы, которые возникают в жару из-за больного сердца

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боль в груди

Кардиолог Ольга Кудрявцева: при проблемах с сердцем жара переносится очень тяжело, повышая риски опасных состояний.

Врачи из Сургутского кардиодиспансера предупредили: в жаркую погоду люди с больным сердцем особенно сильно рискуют пострадать от внезапного ухудшения самочувствия. По словам медиков, прежде всего такой риск возникает в отношении людей с гипертонической и ишемической болезнями сердца, а также с сердечной недостаточностью.

Кардиолог Ольга Кудрявцева назвала симптомы, которые возникают в жару из-за больного сердца

«Если вы себя чувствуете нехорошо, общая слабость, головокружение, шум в голове и какие-то другие непривычные для вас признаки, нужно измерить артериальное давление», - отметила врач в комментарии для sitv.ru.

Кудрявцева уточнила, что при повышении артериального давления может возникать выраженная головная боль. При проблемах с сердцем – боль в грудной клетке.

Кроме того сердечники в жаркую погоду могут терять сознание, особенно в закрытом пространстве. При перечисленных симптомах в жару следует вызывать скорую помощь, подчеркнула кардиолог.

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Ольга Кудрявцева
Ольга Кудрявцева
Здоровье
врач-кардиолог
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Теги : болезни сердца, жара, Ольга Кудрявцева