Кардиолог Кудрявцева назвала симптомы, которые возникают в жару из-за больного сердца

«Если вы себя чувствуете нехорошо, общая слабость, головокружение, шум в голове и какие-то другие непривычные для вас признаки, нужно измерить артериальное давление», - отметила врач в комментарии для sitv.ru

Врачи из Сургутского кардиодиспансера предупредили: в жаркую погоду люди с больным сердцем особенно сильно рискуют пострадать от внезапного ухудшения самочувствия. По словам медиков, прежде всего такой риск возникает в отношении людей с гипертонической и ишемической болезнями сердца, а также с сердечной недостаточностью.Кардиолог Ольга Кудрявцева назвала симптомы, которые возникают в жару из-за больного сердцаКудрявцева уточнила, что при повышении артериального давления может возникать выраженная головная боль. При проблемах с сердцем – боль в грудной клетке.Кроме того сердечники в жаркую погоду могут терять сознание, особенно в закрытом пространстве. При перечисленных симптомах в жару следует вызывать скорую помощь, подчеркнула кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем провоцируют у человека метеозависимость.

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