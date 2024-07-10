Доктор Малышева: недостаток цинка в организме способствует возникновению рака

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пациент у врача

Елена Малышева: достаточное получение цинка помогает человеку не заболеть раком.

Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала россиянам о том, какое значение имеет для сохранения здоровья цинк. В частности, отметила она, получать данный микроэлемент в достатке важно для хорошего функционирования щитовидной железы.

Одно из свойств цинка, за которое он так ценится, – это его способность поддерживать работу иммунной системы. Его достаточный уровень в организме обеспечивает активность иммунных клеток лимфоцитов, играющих роль уничтожителей патогенов. Если организм не испытывает недостатка в цинке, его лимфоциты эффективно уничтожают бактерии и вирусы — в результате человек реже болеет.

Доктор Малышева предупредила: недостаток цинка в организме способствует не только его слабости и подверженности сезонным заболеваниям, но и возникновению рака.

«Дефицит цинка увеличивает вероятность злокачественных образований. Поддерживая его нормальный уровень, мы будем иметь малые риски болеть долго или болеть раком», - заявила врач и телеведущая на съемках передачи «Жить здорово!».

Где содержится цинк. Его богатым источником являются зародыши пшеницы, телячья печень, тыквенные семечки, говядина, кунжут.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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