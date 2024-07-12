Причина не в еде: врач Калинченко связала прыщи у взрослых людей с гормонами

«Зачастую высыпания у взрослых людей связаны с гормонами, вернее с их дефицитом. Одной из частых причин прыщиков на лице, шее, плечах и спине может быть нехватка прогестерона», - сообщила она в беседе с Медздрав.Инфо.

В появлении прыщей и других высыпаний на коже у взрослых людей нередко обвиняют еду – например, сладкие и молочные продукты. Но врач Калинченко констатировала, что бороться с прыщами, исключая из рациона те же сладости, – малоэффективно. Ключевой причиной проблем с кожей является вовсе не питание.Светлана Калинченко связала появление прыщей у взрослых людей с гормонами. Она заявила, что кожа – это эндокринный орган, и потому чутко реагирует на гормональные изменения.Специалист отметила, что дефицит прогестерона определяется по стероидному профилю слюны.Кроме того, добавила врач, на состоянии кожи отражается уровень витамина Д, также являющегося прогормоном. Его недостаток тоже может провоцировать высыпания на коже.Еще одна возможная причина того, что кожа начинает «портиться», – дефицит витамина А.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, из-за каких заболеваний может возникать частая зевота

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