Эндокринолог Калинченко: нехватка витамина D ведет к инсулинорезистентности – причине опухолей

«Инсулинорезистентность и новообразования связаны напрямую, так как инсулин – гормон с мутагенной активностью. Именно он запускает как доброкачественные, так и злокачественные опухоли», - поделилась эндокринолог с Медздрав.Инфо

«Когда не хватает витамина D – не хватает и рецепторов к инсулину. Организм вынужден для преодоления этого состояния синтезировать больше инсулина», - рассказала специалист.

Эндокринолог Калинченко предупредила об опасности инсулинорезистентности, при которой клетки организма утрачивают чувствительность к гормону инсулину, и он начинает вырабатываться в большем количестве. Повышенный уровень инсулина в организме способствует развитию избыточного жироотложения, а кроме того, является фактором возникновения опухолей, отметила специалист.Калинченко уточнила, что формирование данной патологии происходит в связи с уменьшением числа рецепторов к гормону инсулину. По ее словам, к инсулинорезистентности, способной оказаться причиной опухолей, может вести нехватка витамина D.Калинченко добавила, что на развитие инсулинорезистентности также может влиять нехватка жирных кислот Омега-3 и окислительный стресс, спровоцированный дефицитом железа. Врач обратила внимание на то, что данные причины являются устранимыми – при условии, что человек следит за здоровьем и вовремя обращается к специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях может повышаться или понижаться уровень лейкоцитов

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