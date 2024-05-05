Эндокринолог Калинченко: нехватка витамина D ведет к инсулинорезистентности – причине опухолей

171 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/young-beautiful-woman-in-blue-pajamas-laying-on-bed-with-pillow-yawning-feeling-morning-fatigue-in-bedroom-interior-on-light-background_11960825.htm#page=8&query=fatigue&position=16&from_view=search&track=sph&uuid=c340339a-a00b-4991-8920-872a5ea1e74a
плохое самочувствие

Эндокринолог Светлана Калинченко: инсулинорезистентность способствует появлению новообразований, и она может возникать из-за нехватки витамина D.

Эндокринолог Калинченко предупредила об опасности инсулинорезистентности, при которой клетки организма утрачивают чувствительность к гормону инсулину, и он начинает вырабатываться в большем количестве. Повышенный уровень инсулина в организме способствует развитию избыточного жироотложения, а кроме того, является фактором возникновения опухолей, отметила специалист.

«Инсулинорезистентность и новообразования связаны напрямую, так как инсулин – гормон с мутагенной активностью. Именно он запускает как доброкачественные, так и злокачественные опухоли», - поделилась эндокринолог с Медздрав.Инфо.

Калинченко уточнила, что формирование данной патологии происходит в связи с уменьшением числа рецепторов к гормону инсулину. По ее словам, к инсулинорезистентности, способной оказаться причиной опухолей, может вести нехватка витамина D.

«Когда не хватает витамина D – не хватает и рецепторов к инсулину. Организм вынужден для преодоления этого состояния синтезировать больше инсулина», - рассказала специалист.

Калинченко добавила, что на развитие инсулинорезистентности также может влиять нехватка жирных кислот Омега-3 и окислительный стресс, спровоцированный дефицитом железа. Врач обратила внимание на то, что данные причины являются устранимыми – при условии, что человек следит за здоровьем и вовремя обращается к специалистам.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях может повышаться или понижаться уровень лейкоцитов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Светлана Калинченко
Светлана Калинченко
Здоровье
заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН им. П. Лумумбы профессор
Читать MedikForum.ru в
Эндокринолог ответила на самые популярные вопросы про инсулинорезистентность
Инсулинорезистентность : причины и последствия
Признаки, которые говорят о рисках развития инсулинорезистентности
Теги : инсулинорезистентность, опухоли, Светлана Калинченко