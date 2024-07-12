«Это не питьевая вода»: диетолог Барташевич указала на возможный вред минералки

«Минеральная вода — это не питьевая. Пить ее литрами не полезно», - отметила Барташевич в комментарии порталу 74.ru

«Избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах с заболеваниями почек, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками и повышенным артериальным давлением», - констатировала специалист.

«В минералке есть даже токсичные элементы. Поэтому неправильно выбранная минеральная лечебно-столовая вода не только не обеспечит организм необходимыми микроэлементами, но и заметно ухудшит самочувствие», - предостерегла диетолог.

Диетолог указала на возможный вред минералки, когда она употребляется слишком часто.Она уточнила, что пить минеральную воду следует через полчаса-час после еды мелкими глотками. Разовый прием не должен превышать 200 мл. Выпитая в большем количестве минералка спровоцирует чрезмерную нагрузку на почки и сердце.Барташевич предупредила, что некоторые сорта минеральной воды содержат высокую концентрацию натрия – это может вредить тем, у кого имеются проблемы с высоким давлением, гипертония.Также она обратила внимание на то, что в минеральной воде может присутствовать фтор. Получаемый в излишней дозировке, он может навредить организму, например, нарушить прочность костей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки в жару становятся особенно опасными для организма

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